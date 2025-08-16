Economía

¿Feliz Día de la Madre?

La equidad de género es un motor de desarrollo. Descubra cómo las políticas de género no solo combaten la injusticia, sino que también impulsan el crecimiento económico.

EscucharEscuchar
Por José Luis Arce

El combate de las disparidades de género —en todos los ámbitos imaginables: en los hogares, en la esfera pública y de lo político y, en los mercados— es, sin duda, uno de los retos más acuciantes que enfrentan las sociedades democráticas modernas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Competencia PerfectaJosé Luis Arceequidad de género

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.