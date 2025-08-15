El País

¿Cuáles son las características de las mamás en Costa Rica? Esto dice el INEC

Datos fueron compartidos con motivo del Día de la Madre, que se celebra este viernes

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

En Costa Rica, 1.529.994 mujeres llevan el título de “mamá” y tienen una edad promedio de 51,7 años. Además, 19.707 recibieron un nuevo bebé durante 2024, y su edad promedio fue de 25,4 años.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Día de la madreMaternidadINECMamás
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.