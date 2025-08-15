¿Cuáles son las características de las mamás en Costa Rica? Esto dice el INEC

En Costa Rica, 1.529.994 mujeres llevan el título de “mamá” y tienen una edad promedio de 51,7 años. Además, 19.707 recibieron un nuevo bebé durante 2024, y su edad promedio fue de 25,4 años.

Estos datos, difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), celebran el Día de la Madre, que Costa Rica festeja este viernes 15 de agosto.

La Nación tomó estos datos para crear una “radiografía” de la madre costarricense.

Madres de todas las edades, y cada vez con menos hijos

En Costa Rica hay 1,5 millones de mujeres que son madres, según datos del INEC. (albert marin/Archivo)

El INEC indicó que la madres de Costa Rica tienen edades diferentes:

El 8,4% tiene menos de 30 años.

El 38,4% tiene entre 30 y 49 años.

El 29% tiene entre 50 y 64 años.

Y el 24,3% tiene 65 años o más.

Las estadísticas también evidencian como cada vez las mujeres nacionales tienen menos hijos.

En 2004, cada mujer tenía 2,1 hijos.

En 2014 bajó a 1,8 hijos.

Para 2024 bajó 1,1 hijos.

Esto último es reflejo de la cantidad de nacimientos del año pasado: 45.825. En los últimos 70 años, Costa Rica nunca había bajado de 50.000 nacimientos, la última vez fue en 1954.

A esta cifra se le une una dolorosa: la mortalidad materna, las mujeres que murieron en el embarazo, parto y posparto. Entre 2020 y 2024, 71 mujeres perdieron la vida en estas condiciones.

¿Qué hacen las mamás de Costa Rica?

El 57,3% de las madres en Costa Rica están fuera de la fuerza laboral. El 51,9% dice estarlo por obligaciones familiares o personales, mientras que el 4,3% está desalentada o tiene limitaciones en su disponibilidad para trabajar.

Además, el 6,5% está desempleada.

El 39,4% sí trabaja. De ellas, el 30,9% lo hace en servicios o en ventas.

Además, el 9,1% domina un segundo idioma.

El tiempo libre también es importante para las madres. El 93,6% hace uso frecuente de redes sociales, Internet o ver televisión, y el 95,2% comparte con amistades y familiares.

El 76,6% percibe su calidad de vida como buena o muy buena. El 75,3% se siente satisfecha o muy satisfecha con su estado de salud.

Otras características de las madres ticas

En 2024, el 44,4% de las madres costarricenses era jefa de hogar. El 14,8% está en pobreza no extrema y el 6,3% en pobreza extrema.

Ellas tienen diferentes tipos de unión: