Feria de empleo del ICE: estos son los requisitos y puestos disponibles

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una feria de empleo en Bagaces, Guanacaste, los días 21 y 22 de agosto. La actividad está enfocada en la contratación de personal para trabajos de campo.
La feria se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, ubicada al costado del parque central de Bagaces.
Durante dos días, representantes del ICE recibirán documentos de personas interesadas en ocupar puestos vinculados con proyectos de infraestructura.
Puestos a contratar
Entre las vacantes disponibles se encuentran:
- Peón
- Ayudante de construcción
- Operario de la construcción
- Electricistas
Documentos que debe presentar
Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación:
- Copia de cédula o Dimex
- Hoja de delincuencia vigente
- Currículo vitae
- Certificación bancaria
- Carta de recomendación o constancia laboral
¿Dónde obtener más detalles?
Para consultas, el ICE habilitó el correo gruporeclutamiento@ice.go.cr y el número de teléfono 2001-1788.
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.