Feria de empleo del ICE: estos son los requisitos y puestos disponibles

ICE contratará personal en feria en Bagaces. Revise si su perfil coincide con los requeridos y prepárese con antelación.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizará una feria de empleo en Bagaces, Guanacaste, los días 21 y 22 de agosto. La actividad está enfocada en la contratación de personal para trabajos de campo.

La feria se llevará a cabo en la Casa de la Cultura, ubicada al costado del parque central de Bagaces.

LEA MÁS: UNA tendrá feria con más de 2.300 empleos disponibles: estos son los requisitos para participar

Durante dos días, representantes del ICE recibirán documentos de personas interesadas en ocupar puestos vinculados con proyectos de infraestructura.

Puestos a contratar

Entre las vacantes disponibles se encuentran:

Peón

Ayudante de construcción

Operario de la construcción

Electricistas

Documentos que debe presentar

Las personas interesadas deberán entregar la siguiente documentación:

Copia de cédula o Dimex

Hoja de delincuencia vigente

Currículo vitae

Certificación bancaria

Carta de recomendación o constancia laboral

¿Dónde obtener más detalles?

Para consultas, el ICE habilitó el correo gruporeclutamiento@ice.go.cr y el número de teléfono 2001-1788.

captura (ice/ICE)

LEA MÁS: ¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Esta fecha le dará tres días libres sin usar vacaciones

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.