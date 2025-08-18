UNA tendrá feria con más de 2.300 empleos disponibles: estos son los requisitos para participar

Feria de empleo de la UNA tendrá 2.300 vacantes y entrada gratuita en Heredia. Estará abierta al público del 20 al 22 de agosto. Fotografía: Jonathan Jiménez Flores

La Universidad Nacional (UNA) organizará en agosto una feria de empleo con más de 2.300 puestos disponibles, en una actividad que abrirá sus puertas al público general, sin importar el nivel académico o experiencia profesional.

La actividad se realizará los días 20, 21 y 22 de agosto de 9 a.m. a 1 p.m. en la Plaza de la Diversidad, ubicada en el campus Omar Dengo, en Heredia.

LEA MÁS: INEC abrió plazas con salarios de hasta ₡900.000: así puede aplicar

Además, se contará con la opción de participar en formato virtual entre 1 p. m. y 5 p. m. las mismas fechas, a través del sitio www.unaferiadeempleo.com.

Para ingresar, será necesario crear un usuario y una contraseña, lo cual permitirá acceder a los espacios digitales de las empresas participantes.

Participarán 59 empresas nacionales e internacionales que ofrecerán plazas en sectores como tecnología, telecomunicaciones, servicios, logística, turismo, hotelería, transporte, farmacéutico, estética, idiomas y dispositivos médicos, entre otros.

Una de las características más relevantes de esta feria es que habrá opciones laborales tanto para personas con título universitario como para quienes no lo tienen.

Además de la oferta de empleo, la UNA incluirá charlas y capacitaciones gratuitas. Las temáticas cubrirán cómo mejorar el currículum, consejos para entrevistas de trabajo e inteligencia emocional. Los horarios de estas actividades se anunciarán en los días previos al evento.

La entrada es gratuita y no se necesita registro previo para asistir. Solo debe llevar su currículum y estar preparado para aplicar.

LEA MÁS: KFC busca personal sin experiencia: así puede aplicar

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.