KFC busca personal sin experiencia: así puede aplicar

KFC Costa Rica realizará ferias de empleo en San José y Santa Ana los días 21 y 22 de agosto para contratar personal en dos nuevas aperturas.

KFC abrió una nueva convocatoria laboral para quienes deseen formar parte de su equipo. La cadena de restaurantes organizará ferias de empleo presenciales en San José y Santa Ana, como parte del proceso de contratación para dos nuevos locales.

El primer evento se realizará el jueves 21 de agosto, de 10 a. m. a 4 p. m., en el restaurante KFC Palace, ubicado en avenida segunda, costado norte del Parque Central de San José.

La segunda actividad se llevará a cabo el viernes 22 de agosto, en el KFC Santa Ana, por la autopista Vía Lindora, frente al antiguo Matra. El horario también será de 10 a. m. a 4 p. m.

La iniciativa busca reclutar talento de estas zonas y fortalecer el equipo de trabajo de la compañía, que sigue creciendo con nuevas aperturas en el país. Además, procura generar empleo y fomentar el desarrollo local.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos mínimos:

Primaria completa

Carné de manipulación de alimentos (deseable)

(deseable) Disponibilidad para trabajar en horarios rotativos, fines de semana y feriados

No es necesario contar con experiencia previa en puestos similares.

Documentos necesarios

Las personas aspirantes deben presentar:

Hoja de vida

Copia de cédula

Hoja de delincuencia

Títulos académicos (originales y copias)

Tres cartas de recomendación

La cadena llegó a Costa Rica en 1969 y abrió su primer restaurante en febrero de 1970, sobre el Paseo Colón. Actualmente, opera 63 restaurantes en el país. La empresa ha impulsado estrategias centradas en la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la calidad del servicio.

