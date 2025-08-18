¿Cuándo será el próximo fin de semana largo? Esta fecha le dará tres días libres sin usar vacaciones

Aunque el feriado del Día de la Madre ya quedó atrás, el calendario laboral de este año aún presenta varias fechas clave que podrían convertirse en fines de semana largo o permitir extender el tiempo libre con un poco de planificación.

La siguiente oportunidad llegará el 15 de setiembre, cuando se conmemora la Independencia de Costa Rica. Este año caerá en lunes, lo que permitirá a muchas personas disfrutar de tres días consecutivos sin trabajo, desde el sábado 13 hasta el lunes 15.

LEA MÁS: Quedan seis feriados en el 2025, cuatro de ellos caen entre semana

Este feriado es de pago obligatorio, por lo que también aplica salario doble para quienes deban laborarlo.

Más adelante, el 1.° de diciembre, Día de la Abolición del Ejército, también coincidirá con un lunes. En este caso se trata de un feriado de pago no obligatorio, por lo que el descanso dependerá de lo que se acuerde con el patrono.

Además, la Navidad, que se celebrará el 25 de diciembre, caerá en jueves. Aunque no genera automáticamente un fin de semana largo, existe la posibilidad de extender el descanso si se coordina el viernes como parte de las vacaciones.

Por otra parte, el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que se celebra el domingo 31 de agosto, tampoco alterará la jornada laboral, ya que es un feriado de pago no obligatorio.

Para quienes desean aprovechar al máximo los días libres sin afectar su agenda laboral, estas fechas representan una buena oportunidad para programar actividades familiares, viajes o simplemente descansar.

LEA MÁS: Esta es la playa de Centroamérica que cautiva a los argentinos, según prestigioso medio de comunicación

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.