Vacantes de call center en Heredia: estos son los puestos y cómo aplicar con ManpowerGroup

La empresa abrió 110 vacantes bilingües en Belén, Heredia. Las posiciones incluyen modalidad presencial e híbrida, con posibilidad de extender contrato

Por Silvia Ureña Corrales
En la imagen personas trabajando en un call center
110 vacantes bilingües en Heredia con modalidad híbrida. Se requiere inglés avanzado y experiencia en servicio al cliente. (Shutterstock/Shutterstock)







