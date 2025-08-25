Vacantes de call center en Heredia: estos son los puestos y cómo aplicar con ManpowerGroup

110 vacantes bilingües en Heredia con modalidad híbrida. Se requiere inglés avanzado y experiencia en servicio al cliente.

ManpowerGroup anunció la apertura de 110 vacantes temporales para laborar en un centro de llamadas ubicado en Belén, Heredia.

La compañía informó que los puestos disponibles se dividen en dos perfiles: 60 para el cargo de Customer Service Representative Bilingüe y 50 para Customer Support Agent/Híbrido Bilingüe.

Las posiciones son en modalidad presencial e híbrida, con horario diurno de lunes a viernes. Las personas contratadas brindarán soporte a empresas internacionales en consultas sobre tarifas, productos y servicios, así como en otras funciones de atención al cliente.

ManpowerGroup señaló que existe la posibilidad de extender el contrato y optar por una absorción laboral definitiva, según el desempeño y las necesidades del cliente.

Los requisitos para aplicar incluyen bachillerato en educación media, dominio avanzado del inglés y experiencia en servicio al cliente.

La gerente país de ManpowerGroup Costa Rica, Scarleth Tercero, indicó que estas posiciones representan una oportunidad para quienes dominan el inglés y buscan ingreso inmediato a un entorno laboral formal, con condiciones competitivas y opciones reales de desarrollo.

Las personas interesadas pueden comunicarse mediante WhatsApp al número 6421-7389 para obtener más información o iniciar el proceso de reclutamiento.

Más información en el sitio web regional: www.manpowergroup.com.mx

