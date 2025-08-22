Gobierno ofrece empleos de hasta ¢1,4 millones: tome nota de cómo aplicar

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas varias convocatorias de empleo para puestos en instituciones públicas.
Las oportunidades están organizadas por institución, con salarios globales que oscilan entre ¢548.040 y ¢1.479.708.
Todas las plazas requieren inscripción en el Registro de Oferentes.
Ministerio de Salud
Profesional en Informática 1 (G. de E.) – Grupo C:
- Salario global: ¢1.479.708
- Ubicación: Cartago, Occidental
- Especialidad: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, subespecialidad en infraestructura
- Requisitos: Licenciatura en una carrera atinente. No se requiere experiencia
- Fecha límite: 26-08-2025
Estadístico (a) de Servicio Civil 2:
- Salario global: ¢963.637
- Ubicación: San José, Hospital
- Especialidad: Formación Estadística
- Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia profesional
- Fecha límite: 27-08-2025
Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa)
Nutricionista 2:
- Salario global: ¢1.415.770
- Ubicación: Cartago, La Unión, Tres Ríos
- Especialidad: Formación en Nutrición
- Requisitos: Licenciatura en nutrición o carrera afín y cinco años de experiencia profesional
- Fecha límite: 28-08-2025
Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt)
Estadístico (a) de Servicio Civil 2:
- Salario global: ¢963.637
- Ubicación: San José, Carmen
- Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia
- Fecha límite: 27-08-2025
Ministerio de Justicia y Paz
Estadístico (a) de Servicio Civil 2:
- Salario global: ¢963.637
- Ubicación: San José, Zapote
- Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia
- Plaza exclusiva para personas con discapacidad
- Fecha límite: 25-08-2025
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Técnico (a) de Servicio Civil 3 (G. de E.) – Ingeniería Civil:
- Salario global: ¢780.957
- Ubicación: Heredia, Santo Domingo
- Requisitos: Diplomado, tercer año universitario o técnico medio en ingeniería civil, y cuatro años de experiencia (según nivel académico)
- Fecha límite: 26-08-2025
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Secretario (a) de Servicio Civil 1 – Mata Redonda, San José:
- Salario global: ¢548.040
- Requisitos: Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos
- Fecha límite: 25-08-2025
Secretario (a) de Servicio Civil 1 – Chomes, Puntarenas:
- Salario global: ¢548.040
- Requisitos: Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos
- Fecha límite: 27-08-2025
Las personas interesadas pueden consultar las atinencias académicas y registrarse en la base de datos del Registro de Oferentes a través del sitio web de la Dirección General de Servicio Civil.
