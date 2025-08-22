Gobierno ofrece empleos de hasta ¢1,4 millones: tome nota de cómo aplicar

Plazas para informáticos, nutricionistas, técnicos y más con salarios de hasta ¢1,4 millones.

La Dirección General de Servicio Civil mantiene abiertas varias convocatorias de empleo para puestos en instituciones públicas.

Las oportunidades están organizadas por institución, con salarios globales que oscilan entre ¢548.040 y ¢1.479.708.

Todas las plazas requieren inscripción en el Registro de Oferentes.

Ministerio de Salud

Profesional en Informática 1 (G. de E.) – Grupo C:

Salario global: ¢1.479.708

¢1.479.708 Ubicación: Cartago, Occidental

Cartago, Occidental Especialidad: Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, subespecialidad en infraestructura

Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación, subespecialidad en infraestructura Requisitos: Licenciatura en una carrera atinente. No se requiere experiencia

Licenciatura en una carrera atinente. No se requiere experiencia Fecha límite: 26-08-2025

Estadístico (a) de Servicio Civil 2:

Salario global: ¢963.637

¢963.637 Ubicación: San José, Hospital

San José, Hospital Especialidad: Formación Estadística

Formación Estadística Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia profesional

Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia profesional Fecha límite: 27-08-2025

Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa)

Nutricionista 2:

Salario global: ¢1.415.770

¢1.415.770 Ubicación: Cartago, La Unión, Tres Ríos

Cartago, La Unión, Tres Ríos Especialidad: Formación en Nutrición

Formación en Nutrición Requisitos: Licenciatura en nutrición o carrera afín y cinco años de experiencia profesional

Licenciatura en nutrición o carrera afín y cinco años de experiencia profesional Fecha límite: 28-08-2025

Ministerio de Ciencia y Tecnología (Micitt)

Estadístico (a) de Servicio Civil 2:

Salario global: ¢963.637

¢963.637 Ubicación: San José, Carmen

San José, Carmen Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia

Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia Fecha límite: 27-08-2025

Ministerio de Justicia y Paz

Estadístico (a) de Servicio Civil 2:

Salario global: ¢963.637

¢963.637 Ubicación: San José, Zapote

San José, Zapote Requisitos: Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia

Bachillerato universitario en estadística o afín y dos años de experiencia Plaza exclusiva para personas con discapacidad

Fecha límite: 25-08-2025

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Técnico (a) de Servicio Civil 3 (G. de E.) – Ingeniería Civil:

Salario global: ¢780.957

¢780.957 Ubicación: Heredia, Santo Domingo

Heredia, Santo Domingo Requisitos: Diplomado, tercer año universitario o técnico medio en ingeniería civil, y cuatro años de experiencia (según nivel académico)

Diplomado, tercer año universitario o técnico medio en ingeniería civil, y cuatro años de experiencia (según nivel académico) Fecha límite: 26-08-2025

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Secretario (a) de Servicio Civil 1 – Mata Redonda, San José:

Salario global: ¢548.040

¢548.040 Requisitos: Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos

Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos Fecha límite: 25-08-2025

Secretario (a) de Servicio Civil 1 – Chomes, Puntarenas:

Salario global: ¢548.040

¢548.040 Requisitos: Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos

Bachiller en Educación Media y título técnico en secretariado. Capacitación en paquetes informáticos Fecha límite: 27-08-2025

Las personas interesadas pueden consultar las atinencias académicas y registrarse en la base de datos del Registro de Oferentes a través del sitio web de la Dirección General de Servicio Civil.

