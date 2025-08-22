Economía

Gobierno ofrece empleos de hasta ¢1,4 millones: tome nota de cómo aplicar

Las vacantes están disponibles en salud, justicia, agricultura, tecnología, nutrición e infraestructura, conozca los detalles

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Primer plano de un periódico en la sección de empleos con un lápiz sobre la página, simbolizando la búsqueda de trabajo y oportunidades laborales.
Plazas para informáticos, nutricionistas, técnicos y más con salarios de hasta ¢1,4 millones. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEmpleoGobiernoVacantes
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.