Subsidios del IMAS: esta es la fecha de pago correspondiente a agosto 2025

IMAS programó el pago de subsidios de agosto 2025 para los últimos días del mes.

Si usted recibe subsidios del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), debe tomar en cuenta que el depósito correspondiente al mes de agosto 2025 se acreditará entre el 25 y el 29 de agosto, según el calendario divulgado por la institución.

El IMAS recordó que los pagos se realizan en los últimos días de cada mes y que las fechas establecidas son estimadas. El calendario completo se mantiene actualizado en la plataforma Mi Expediente.

LEA MÁS: Estas son las fechas de pagos de subsidios del IMAS que faltan en este 2025

Requisitos para recibir el subsidio

El beneficio se otorga a hogares en condición de pobreza extrema o pobreza, según el registro del Sinirube, y solo si cumplen con los criterios de priorización institucionales.

Plan de Ascenso

El IMAS indicó que, junto con los hogares, construye un Plan de Ascenso, mediante el cual se asignan subsidios con el compromiso de que las personas avancen en su educación, empleo o emprendimiento.

LEA MÁS: ¿Cuándo se deposita la pensión en agosto? Esta es la fecha que confirmó la CCSS

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.