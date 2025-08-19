¿Cuándo se deposita la pensión en agosto? Esta es la fecha que confirmó la CCSS

La CCSS depositará la pensión IVM el 29 de agosto. El siguiente pago será el 30 de setiembre, según el calendario oficial.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) confirmó que el depósito de pensión del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) se realizará el viernes 29 de agosto de 2025.

Este giro corresponde al pago mensual que reciben las personas afiliadas a este régimen.

La fecha forma parte del calendario oficial de desembolsos elaborado por la Gerencia de Pensiones de la institución.

La CCSS recomendó a las personas pensionadas verificar que su cuenta bancaria esté activa y correctamente registrada. Este paso resulta esencial para evitar problemas en la acreditación del dinero.

Según el cronograma institucional, el próximo pago está programado para el 30 de setiembre.

Según el sitio web oficial, el régimen IVM brinda otros beneficios adicionales. Entre ellos, se aplican aumentos semestrales durante enero y julio, así como el pago del aguinaldo en diciembre, el cual equivale a una doceava parte del monto acumulado entre noviembre y octubre.

Además, las personas pensionadas y sus beneficiarios registrados mantienen cobertura del Seguro de Salud, como parte de los derechos otorgados por el régimen.

