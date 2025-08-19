El País

¿Cuándo se deposita la pensión en agosto? Esta es la fecha que confirmó la CCSS

La CCSS confirmó la fecha del próximo pago de pensión IVM para agosto 2025

Por Damián Arroyo C.
La pensión del IVM se girará este mes. La CCSS mantendrá los beneficios de salud, aguinaldo y aumentos semestrales.
La CCSS depositará la pensión IVM el 29 de agosto. El siguiente pago será el 30 de setiembre, según el calendario oficial. (Canva/Canva)







