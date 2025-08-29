Feria de empleo del Ministerio de Agricultura y Ganadería: estos son los requisitos

06/09/2022 Edificios de San José y de gobierno MAG Ministerio de Agricultura y Ganaderia . Foto Alonso Tenorio

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) organizó una feria de empleo, la cual se realizará entre el 2 y el 5 de setiembre de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. en puntos estratégicos del país.

La feria ofrecerá más de 120 plazas en distintas regiones del país. La actividad se llevará a cabo el 2 y 3 de setiembre en San Carlos, Liberia, Grecia, Cartago, Limón y Ciudad Neily. Posteriormente, el 4 y 5 de setiembre continuará en San José, Pérez Zeledón, Heredia, Siquirres y Parrita.

El objetivo de la actividad es actualizar la base de datos de personas elegibles y aplicar pruebas de idoneidad, bajo el régimen de Servicio Civil. Las jornadas no incluirán entrevistas laborales.

La convocatoria está dirigida a perfiles técnicos, profesionales y administrativos. Las especialidades requeridas abarcan áreas como:

Administración

Secretaría

Química

Biología

Planificación

Gestión de tecnologías de información

Ciencias agropecuarias

Otras especialidades

Las personas interesadas deben presentarse con cédula vigente, atestados académicos y laborales, además de contar con su correo electrónico y número telefónico actualizados.

Para más información, se puede contactar al teléfono 2105-6113, enviar un correo a feriaempleo@mag.go.cr o visitar el sitio oficial www.mag.go.cr.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.