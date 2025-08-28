Famosa cadena de comida rápida tiene puestos de trabajo disponibles: estos son los requisitos para aplicar

Iniciativa se desarrollará del 1 al 11 de setiembre en ocho restaurantes del GAM. (Cortesía Arcos Dorados).

Arcos Dorados, empresa que opera la franquicia McDonald’s en América Latina y el Caribe, desarrollará su “Ruta de Empleo” en Costa Rica del 1 al 11 de setiembre.

Esta iniciativa estará presente en ocho restaurantes del Gran Área Metropolitana, con el fin de facilitar procesos de contratación inmediatos y asesoría directa para personas interesadas en obtener un trabajo formal.

El proceso se llevará a cabo en horario de 8 a. m. a 4 p. m., según el siguiente cronograma:

Semana del 1 al 4 de setiembre

Lunes 1 : McDonald’s Alajuela Oeste

: McDonald’s Alajuela Oeste Martes 2 : McDonald’s City Mall

: McDonald’s City Mall Miércoles 3 : McDonald’s Tropicana

: McDonald’s Tropicana Jueves 4: McDonald’s Coyol

Semana del 8 al 11 de setiembre

Lunes 8 : McDonald’s Escazú

: McDonald’s Escazú Martes 9 : McDonald’s Guachipelín

: McDonald’s Guachipelín Miércoles 10 : McDonald’s Santa Ana

: McDonald’s Santa Ana Jueves 11: McDonald’s Alajuelita

Según explicó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, este proyecto busca brindar acceso sencillo a empleo, orientación profesional y la oportunidad de integrarse a una empresa que valora el desarrollo del personal.

Preséntese con su cédula, cumpla estos requisitos y aplique directamente en el restaurante más cercano.

Requisitos para participar

Para aplicar a los puestos disponibles es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener noveno año aprobado

Ser mayor de 18 años

Contar con disponibilidad para turnos rotativos

Mostrar interés por el servicio al cliente y compromiso con el orden y la limpieza

Beneficios laborales que ofrece McDonald’s

Las personas contratadas tendrán acceso a:

Horarios flexibles para estudiar y trabajar

para estudiar y trabajar Capacitación continua y desarrollo de habilidades

y desarrollo de habilidades Convenios educativos y programas de descuentos

y programas de descuentos Atención médica empresarial y programas de bienestar

y programas de bienestar Línea gratuita de apoyo psicológico

Asociación solidarista

Alimentación durante el turno laboral

Recomendaciones para asistentes

Las personas interesadas deben:

Presentarse dentro del horario anunciado

Estar listas para una entrevista breve o llenar un formulario en el lugar

o en el lugar Haber enviado su postulación previamente por medio del enlace habilitado en la plataforma web oficial

Arcos Dorados adelantó que la Ruta de Empleo continuará en otras regiones del país en los próximos meses, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades laborales en diferentes zonas del territorio nacional.

