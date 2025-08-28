Famosa cadena de comida rápida tiene puestos de trabajo disponibles: estos son los requisitos para aplicar

Arcos Dorados, empresa que opera la franquicia McDonald’s en América Latina y el Caribe, desarrollará su “Ruta de Empleo” en Costa Rica del 1 al 11 de setiembre.
Esta iniciativa estará presente en ocho restaurantes del Gran Área Metropolitana, con el fin de facilitar procesos de contratación inmediatos y asesoría directa para personas interesadas en obtener un trabajo formal.
El proceso se llevará a cabo en horario de 8 a. m. a 4 p. m., según el siguiente cronograma:
Semana del 1 al 4 de setiembre
- Lunes 1: McDonald’s Alajuela Oeste
- Martes 2: McDonald’s City Mall
- Miércoles 3: McDonald’s Tropicana
- Jueves 4: McDonald’s Coyol
Semana del 8 al 11 de setiembre
- Lunes 8: McDonald’s Escazú
- Martes 9: McDonald’s Guachipelín
- Miércoles 10: McDonald’s Santa Ana
- Jueves 11: McDonald’s Alajuelita
Según explicó Marianela Ureña, gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados Costa Rica, este proyecto busca brindar acceso sencillo a empleo, orientación profesional y la oportunidad de integrarse a una empresa que valora el desarrollo del personal.
Requisitos para participar
Para aplicar a los puestos disponibles es necesario cumplir con los siguientes requisitos:
- Tener noveno año aprobado
- Ser mayor de 18 años
- Contar con disponibilidad para turnos rotativos
- Mostrar interés por el servicio al cliente y compromiso con el orden y la limpieza
Beneficios laborales que ofrece McDonald’s
Las personas contratadas tendrán acceso a:
- Horarios flexibles para estudiar y trabajar
- Capacitación continua y desarrollo de habilidades
- Convenios educativos y programas de descuentos
- Atención médica empresarial y programas de bienestar
- Línea gratuita de apoyo psicológico
- Asociación solidarista
- Alimentación durante el turno laboral
Recomendaciones para asistentes
Las personas interesadas deben:
- Presentarse dentro del horario anunciado
- Estar listas para una entrevista breve o llenar un formulario en el lugar
- Haber enviado su postulación previamente por medio del enlace habilitado en la plataforma web oficial
Arcos Dorados adelantó que la Ruta de Empleo continuará en otras regiones del país en los próximos meses, con el objetivo de ampliar el acceso a oportunidades laborales en diferentes zonas del territorio nacional.
