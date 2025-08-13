Economía

McDonald’s Japón pide disculpas tras caos en su campaña de Pokémon

Compañía se disculpó por provocar largas colas y un desperdicio de comida

Por AFP

Tokio, Japón. McDonald’s Japón se disculpó tras el fiasco de una campaña de marketing que ofrecía cartas de Pokémon de edición limitada con la compra de menús infantiles “Happy Meals”, provocando largas colas y una ola de indignación en las redes sociales por el desperdicio de comida.








AFP es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

