CNE abre plazas con salarios de hasta ¢1,4 millones: estos son los requisitos

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) anunció la apertura de cuatro plazas por tiempo definido por régimen de excepción.
Las contrataciones se realizarán hasta el 3 de setiembre de 2025, mediante un proceso de reclutamiento en línea.
LEA MÁS: UNA abre vacantes con sueldos de hasta ¢1.300.000: vea requisitos y cómo postularse
Las vacantes corresponden a los puestos de profesional en ingeniería civil, profesional en administración de proyectos, profesional asistente administrativo y asistente técnico administrativo. Los salarios varían entre ¢546.790 y ¢1.494.044 mensuales.
Estos son los requisitos y condiciones de cada puesto:
1. Profesional en Ingeniería Civil
- Salario global mensual: ¢1.494.044
- Ubicación: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE
- Formación: Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en ingeniería civil o afín
- Experiencia: Cinco años en el campo
- Requiere: Incorporación al colegio profesional y licencia B1
- Conocimientos: Manejo de Excel, Word, PowerPoint y software de ingeniería
2. Profesional en Administración de Proyectos
- Salario global mensual: ¢1.494.044
- Formación: Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en áreas como ingeniería civil, industrial, ciencias sociales, administración de empresas o gerencia de proyectos
- Experiencia: Cinco años en labores profesionales y dos años en coordinación de equipos
- Conocimientos: Paquetes de cómputo y manejo de Sicop
- Ubicación: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE
3. Profesional Asistente Administrativo
- Salario mensual: ¢1.004.478
- Formación: Bachillerato en educación media y bachillerato universitario en administración de negocios, mercadeo, ventas o carreras afines
- Experiencia deseable: Dos años en funciones similares
- Ubicación: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE
4. Asistente Técnico Administrativo
- Salario mensual: ¢546.790
- Formación: Bachillerato en educación media más título de técnico o técnico medio en administración, contabilidad, recursos humanos, ingeniería industrial o carrera afín
- Experiencia deseable: Dos años
- Conocimientos: Excel, Word, PowerPoint, bases de datos y gestión documental
Proceso de inscripción
Las personas interesadas deberán registrarse en el sitio web www.cne.go.cr/reclutamiento hasta el 3 de setiembre de 2025, antes de las 11:59 p. m. Solo se tomarán en cuenta los currículos que cumplan con los requisitos mínimos solicitados.
La documentación obligatoria incluye certificaciones académicas y profesionales, las cuales deben adjuntarse en el formulario en línea.
LEA MÁS: CCSS publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL
*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.