CNE abre plazas con salarios de hasta ¢1,4 millones: estos son los requisitos

Las plazas disponibles incluyen áreas de ingeniería, administración de proyectos y apoyo técnico.

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) anunció la apertura de cuatro plazas por tiempo definido por régimen de excepción.

Las contrataciones se realizarán hasta el 3 de setiembre de 2025, mediante un proceso de reclutamiento en línea.

LEA MÁS: UNA abre vacantes con sueldos de hasta ¢1.300.000: vea requisitos y cómo postularse

Las vacantes corresponden a los puestos de profesional en ingeniería civil, profesional en administración de proyectos, profesional asistente administrativo y asistente técnico administrativo. Los salarios varían entre ¢546.790 y ¢1.494.044 mensuales.

Estos son los requisitos y condiciones de cada puesto:

1. Profesional en Ingeniería Civil

Salario global mensual : ¢1.494.044

: ¢1.494.044 Ubicación : Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE

: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE Formación : Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en ingeniería civil o afín

: Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en ingeniería civil o afín Experiencia : Cinco años en el campo

: Cinco años en el campo Requiere : Incorporación al colegio profesional y licencia B1

: Incorporación al colegio profesional y licencia B1 Conocimientos: Manejo de Excel, Word, PowerPoint y software de ingeniería

2. Profesional en Administración de Proyectos

Salario global mensual : ¢1.494.044

: ¢1.494.044 Formación : Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en áreas como ingeniería civil, industrial, ciencias sociales, administración de empresas o gerencia de proyectos

: Bachillerato universitario, licenciatura o maestría en áreas como ingeniería civil, industrial, ciencias sociales, administración de empresas o gerencia de proyectos Experiencia : Cinco años en labores profesionales y dos años en coordinación de equipos

: Cinco años en labores profesionales y dos años en coordinación de equipos Conocimientos : Paquetes de cómputo y manejo de Sicop

: Paquetes de cómputo y manejo de Sicop Ubicación: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE

3. Profesional Asistente Administrativo

Salario mensual : ¢1.004.478

: ¢1.004.478 Formación : Bachillerato en educación media y bachillerato universitario en administración de negocios, mercadeo, ventas o carreras afines

: Bachillerato en educación media y bachillerato universitario en administración de negocios, mercadeo, ventas o carreras afines Experiencia deseable : Dos años en funciones similares

: Dos años en funciones similares Ubicación: Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción, CNE

4. Asistente Técnico Administrativo

Salario mensual : ¢546.790

: ¢546.790 Formación : Bachillerato en educación media más título de técnico o técnico medio en administración, contabilidad, recursos humanos, ingeniería industrial o carrera afín

: Bachillerato en educación media más título de técnico o técnico medio en administración, contabilidad, recursos humanos, ingeniería industrial o carrera afín Experiencia deseable : Dos años

: Dos años Conocimientos: Excel, Word, PowerPoint, bases de datos y gestión documental

Proceso de inscripción

Las personas interesadas deberán registrarse en el sitio web www.cne.go.cr/reclutamiento hasta el 3 de setiembre de 2025, antes de las 11:59 p. m. Solo se tomarán en cuenta los currículos que cumplan con los requisitos mínimos solicitados.

La documentación obligatoria incluye certificaciones académicas y profesionales, las cuales deben adjuntarse en el formulario en línea.

LEA MÁS: CCSS publicó la lista de afiliados fallecidos con saldo: así pueden los familiares reclamar el ROP o FCL

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.