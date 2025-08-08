Economía

Población con empleo en Costa Rica se mantiene sin cambios en segundo trimestre de 2025

La tasa de ocupación se mantuvo en 50,7%, sin cambios en comparación con el mismo periodo del año pasado

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes

La población ocupada en Costa Rica se ubicó en 2.153.487 personas en el segundo trimestre de este 2025, de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), publicada este 8 de agosto.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ECEEmpleoINECPoblación con empleo
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.