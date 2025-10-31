Economía

La inexplicable reducción de la pobreza en tres regiones de Costa Rica en 2025

El INEC reporta una baja histórica de pobreza en tres regiones fuera de la GAM, pero economistas señalan a ‘La Nación’ inconsistencias en los datos

Por Arianna Villalobos Solís
Vivienda en Sardinal de Carrillo, Guanacaste. La Región Chorotega se posicionó como la segunda con menos pobreza en todo el país. Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/La Nación)







