Economía

Pobreza en Costa Rica bajó a 15,2%: las dos razones clave (ingresos e inflación negativa) que explican la cifra

Detrás de la baja de la pobreza que aqueja al 15,2% de los hogares hay dos factores, expertos detallan a ‘La Nación’ cómo incluyeron en el resultado.

EscucharEscuchar
Por Arianna Villalobos Solís
Visita Medica de geriatría
El INEC informó de que el porcentaje de pobreza total en el Costa Rica representa un 15,2% en el 2025. Esto equivale a 286.365 hogares. Se trata de una reducción de 2,8 puntos porcentuales respecto al 2024. (Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INECPobrezaEnaho 2025Encuesta Nacional de Hogares
Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.