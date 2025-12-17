Economía

Ingresos familiares suben donde no crece el empleo; ¿a qué se debe el fenómeno?

Cifras de la Encuesta Nacional de Hogares y la Encuesta Continua de Empleo muestran ingresos crecientes, pese a que el empleo no mejora

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
Feria de empleo
El empleo no creció en cinco regiones de Costa Rica, pese a que registraron una reducción de la pobreza por un alza del ingreso promedio de los hogares, según datos del INEC. (Jonathan Jiménez/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.