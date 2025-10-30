El País

Así cayó la cantidad de personas por hogar en Costa Rica en 25 años; influye el nivel de ingresos, pero no la diferencia urbana-rural

Encuesta Nacional de Hogares del INEC no solo ve la pobreza e ingreso, sino también la composición de las viviendas

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez
Vista de una calle en el centro de San José, Costa Rica, con gran afluencia de personas y actividad comercial
La Encuesta Nacional de Hogares del INEC tomó en cuenta 13.440 viviendas de todo el país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Encuesta Nacional de HogaresEnaho 2025INEC
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.