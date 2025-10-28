Economía

Pobreza en Costa Rica baja a 15,2% en 2025

Reducción de pobreza ocurre por combinación de alza de ingresos de los hogares y por la variación negativa de la inflación en 2025.

Por Arianna Villalobos Solís
22/10/2024 Ciudadela La Carpio. Reflejo de pobreza, de pocas posibilidades económicas de sus habitantes. Foto: Rafael Pacheco Granados
La pobreza en Costa Rica se redujo en 2025 por una combinación del aumento del ingreso de los hogares y por la variación negativa de la inflación. (Rafael Pacheco/La Nación)







