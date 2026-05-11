Gasolinas regular y súper subirían otra vez en junio, pero el diésel bajará. Estos serían los nuevos precios, según Recope

Las gasolinas súper, regular y el gas licuado de petróleo (GLP) experimentarían un incremento en sus precios para el mes de junio, de acuerdo con los datos preliminares remitidos por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), este lunes 11 de mayo.

De acuerdo con las cifras preliminares, el costo de las gasolinas se verá afectado de la siguiente manera:

Gasolina regular: Tendrá el mayor aumento con ¢22 adicionales, alcanzando un precio de ¢779 por litro.

Tendrá el mayor aumento con adicionales, alcanzando un precio de por litro. Gasolina súper: Registrará un incremento de ¢20 , situándose en ¢753 por litro.

Registrará un incremento de , situándose en por litro. Gas licuado (GLP): El cilindro de 25 libras subirá ¢157 , para un costo final de ¢7.412 .

El cilindro de 25 libras subirá , para un costo final de . Diésel: Experimentará una disminución de ¢46, bajando a ¢670 por litro.

Con este ajuste, la gasolina regular se mantendrá por encima del precio de la súper, con una diferencia de ¢17 por litro. Durante este mes de mayo, los combustibles sufrieron un fuerte aumento que se hizo efectivo el pasado 7 de mayo.

Factores que impulsan el alza

Según Recope, el ajuste responde directamente a la inestabilidad en el mercado energético internacional provocada por el conflicto geopolítico entre Estados Unidos, Israel e Irán.

En el estrecho de Ormuz transita el 20% del petróleo mundial. (AFP/AFP)

La principal causa de este incremento es la evolución del mercado internacional entre el 10 de abril y el 7 de mayo. Durante este periodo, las tensiones en el estrecho de Ormuz —ruta por la que transita el 20% del petróleo mundial— presionaron los precios al alza debido a bloqueos y amenazas de interrupción del suministro.

Adicionalmente, Recope informó de que los inventarios internacionales de gasolina se ubicaron un 2% por debajo del promedio de los últimos cinco años a finales de abril.

Esta escasez relativa generó una mayor presión sobre la demanda y disponibilidad de los productos terminados. Aunque Costa Rica adquiere la mayoría de sus combustibles en el Golfo de Estados Unidos, la presión internacional incide directamente en los precios locales, según explicaron las autoridades,

Alivio parcial para los usuarios

A pesar de las subidas en las gasolinas, el diésel experimentará una rebaja debido a una demanda industrial más moderada y una mayor disponibilidad de inventarios de este combustible específico en el mercado global.

Recope destacó que existen factores internos que ayudan a contener parcialmente el impacto de las alzas internacionales, tales como un tipo de cambio favorable y contratos de flete con tarifas fijas. Además, se aplicará una devolución cercana a los ¢12.000 millones a favor de los usuarios mediante el diferencial tarifario en los próximos meses.