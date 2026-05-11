El País

Gasolinas regular y súper subirían otra vez en junio, pero el diésel bajará. Estos serían los nuevos precios, según Recope

Según Recope, el gas también aumentará

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Por Sebastián Sánchez
Recope, gasolina y diésel
Recope anuncia incremento en las gasolinas y rebaja del diésel. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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