Fuerte alza en combustibles entrará a regir en Costa Rica: estos serán los nuevos precios

Precios de los combustibles subirán, con base a un ajuste autorizado por Aresep.

Los conductores enfrentarán un incremento significativo en el precio de todos los combustibles. Según el estudio extraordinario de abril de 2026, el ajuste aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) contempla variaciones absolutas de hasta ¢152,00 por litro.

El diésel es el producto que registra la mayor subida, pues pasará de ¢564 a ¢716 por litro. Por su parte, la gasolina regular experimentará un aumento de ¢123, situando su nuevo precio en ¢748.

La gasolina superior (RON 95) tendrá una variación de ¢103,00, al pasar de ¢630 a ¢733 por cada litro en las estaciones de servicio. El gas licuado de petróleo (LPG mezcla 70-30) también sube ¢18, para un costo final de ¢266 por litro.

En cuanto al cilindro de gas de 25 libras sufrirá un ajuste de ¢388. Con este cambio, el precio aprobado para este producto se fija en ¢7.255.

Estos serán los nuevos precios de los combustibles, según Aresep. (Aresep/Aresep)

Este ajuste tarifario contempla los embarques gestionados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) en el periodo comprendido entre el 13 de marzo y el 09 de abril de 2026.

“Costa Rica enfrenta ya el impacto de la guerra en Medio Oriente. Esta situación ha provocado no solo un aumento en el precio del petróleo crudo, sino en el precio internacional de todos los productos terminados. Es decir, combustibles refinados que importa Recope", explicó el intendente de Energía, Mario Mora.

La entrada en vigencia de estos precios queda pendiente de su publicación oficial en La Gaceta.