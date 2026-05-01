El País

Fuerte alza en combustibles entrará a regir en Costa Rica: estos serán los nuevos precios

Ajuste fue aprobado por la Aresep con precios reportados por Recope

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Por Sebastián Sánchez
Mano con un dispositivo de llenado de combustible introducido en un vehículo y un recuadro con una imagen de billetes de colones.
Precios de los combustibles subirán, con base a un ajuste autorizado por Aresep. (Rafael Pacheco/Archivo/Rafael Pacheco/Archivo)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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