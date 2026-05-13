Editorial

Editorial: Turbulencias económicas a la vista

Costa Rica podrá enfrentar mayores costos en transporte, electricidad y alimentos si el gobierno no anticipa medidas ante el impacto combinado de la crisis energética, El Niño y la incertidumbre global. Crece la presión sobre instituciones como ICE, AyA y MAG para que eviten improvisaciones que agraven el impacto económico y social de lo que se avecina

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Por La Nación
Riesgo de tormenta perfecta para Costa Rica: suma de factores nos amenaza: fenómeno El Niño produciría sequías, lo que afectaría los cultivos y el llenado de los embalses, aumento internacional de precios del petróleo y eventual aumento del tipo de cambio
Los precios internacionales del petróleo, un eventual aumento del tipo de cambio del dólar y la instalación de un nuevo y muy fuerte fenómeno El Niño en Costa Rica son factores que amenazan nuestra economía en el corto plazo. (Archivo LN/Fotocomposición)







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