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Irán da un ultimátum a Estados Unidos para que acepte su contrapropuesta de paz

Irán urgió a Estados Unidos a aceptar su contrapropuesta para poner fin a la guerra, mientras Donald Trump calificó de “crítico” el estado de la tregua.

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Por AFP
Esta captura de pantalla, tomada el 10 de mayo de 2026 de un video publicado por el Comando Central de EE. UU. en su cuenta X el 8 de mayo de 2026, parece mostrar un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. Las fuerzas estadounidenses dispararon e inutilizaron dos petroleros de bandera iraní que intentaron violar el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán el 8 de mayo pasado.
Esta captura de pantalla, tomada el 10 de mayo de 2026 de un video publicado por el Comando Central de EE. UU. en su cuenta X el 8 de mayo de 2026, parece mostrar un ataque contra el petrolero M/T Sevda, de bandera iraní. Las fuerzas estadounidenses dispararon e inutilizaron dos petroleros de bandera iraní que intentaron violar el bloqueo estadounidense de los puertos de Irán el 8 de mayo pasado. (-/AFP)







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