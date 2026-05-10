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Irán amenaza con atacar intereses de Estados Unidos tras bombardeo a petroleros en Medio Oriente

La tensión entre Irán y Estados Unidos aumenta mientras continúan los enfrentamientos en el mar y en Líbano.

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Por AFP
Imagen del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Rafael Peralta (DDG 115), implementando un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Herby, con bandera iraní, mientras este intentaba dirigirse a un puerto iraní, el pasado 24 de abril de 2026.
Imagen del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Rafael Peralta (DDG 115), implementando un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Herby, con bandera iraní, mientras este intentaba dirigirse a un puerto iraní, el pasado 24 de abril de 2026. (-/AFP)







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