Economía

Sube el petróleo por aumento de tensiones el estrecho de Ormuz

El crudo sube con fuerza y Wall Street cae tras tensiones entre Estados Unidos e Irán

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Por AFP
La crisis en el Estrecho de Ormuz empujó los precios del petróleo y sacudió las Bolsas este 4 de mayo. (MICHAEL CRABTREE)







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