Economía

Precio del petróleo baja a $107, con las Bolsas europeas apuntando a ganancias moderadas

El petróleo modera su precio en medio de contactos entre Estados Unidos e Irán para frenar la guerra

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Por Europa Press
Bomba de petróleo crudo en un yacimiento petrolífero al atardecer. Producción de crudo fósil y combustibles. Plataforma petrolífera y torre de perforación. Energía, demanda de petróleo. Bomba de petróleo.
El precio del petróleo se ubicó hacia la baja este 4 de mayo tras anuncio de Donald Trump sobre corredor humanitario en el estrecho de Ormuz. (Shutterstock/Foto)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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