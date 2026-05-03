Economía

OPEP+ aumenta producción de petróleo sin participación de Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita y Rusia elevaron cuotas del crudo, pero el bloqueo en el estrecho de Ormuz y la salida de Emiratos Árabes Unidos debilitan el poder del cartel

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Por AFP
Representantes de los países miembros de la OPEP asistieron a una conferencia de prensa de la OPEP y países no OPEP en Viena, Austria, el 5 de octubre del 2022. (VLADIMIR SIMICEK/AFP)







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