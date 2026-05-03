OPEP+ aumenta producción de petróleo sin participación de Emiratos Árabes Unidos

Representantes de los países miembros de la OPEP asistieron a una conferencia de prensa de la OPEP y países no OPEP en Viena, Austria, el 5 de octubre del 2022.

Viena, Austria. Arabia Saudita, Rusia y otros cinco países de la OPEP+ decidieron este domingo aumentar sus cuotas de producción de petróleo en su primera reunión, tras la salida esta semana de Emiratos Árabes Unidos, sobre la que el cartel ha corrido un tupido velo.

Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán añadirá “188.000 barriles diarios” a sus cuotas de producción para junio “en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero”, se consignó en un comunicado publicado en el sitio web de la OPEP.

La declaración del grupo no menciona a Emiratos Árabes Unidos, un indicio de tensiones con Abu Dabi tras su salida de la organización, declaró a la AFP Jorge León, de Rystad Energy.

El cártel quiere transmitir “un mensaje doble”: que la salida de los Emiratos no alteraría el funcionamiento de la OPEP+ y que el grupo sigue ejerciendo control sobre los mercados mundiales del petróleo a pesar de las enormes perturbaciones de la guerra, explicó a la AFP.

El anuncio de la OPEP+ es similar al aumento de 206.000 barriles anunciado en marzo y abril una vez sustraída la porción correspondiente a Emiratos.

Es muy probable que este aumento no se traduzca en una producción adicional.

Producción a la baja

Esto se debe a que desde el comienzo de la guerra en Oriente Medio Irán obstaculiza las exportaciones de los países del Golfo a través del estrecho de Ormuz y estos son los que albergan las principales capacidades sin explotar de la OPEP+.

Entre los países de la OPEP+ sujetos a cuotas, la producción “cayó a 27,68 millones de barriles diarios en marzo”, cuando la suma de las cuotas para ese mes ascendía a 36,73 millones de barriles diarios, “lo que supone un déficit de unos 9 millones de barriles diarios”, precisa Priya Walia, analista de Rystad Energy.

El impacto recae principalmente sobre Arabia Saudita, Irak, Kuwait y, por supuesto, Emiratos Árabes Unidos, cuya producción ya no se contabilizará dentro de la alianza (Irán es miembro de la OPEP+, pero no está sujeto a cuotas).

Rusia, segundo mayor productor del cartel, es quien más se beneficia de la situación, con los altos precios de la energía, pero parece que le está costando producir al nivel de sus cuotas actuales.

Su industria petrolera tiene que lidiar con la retirada de inversiones occidentales desde que empezó la guerra provocada por su invasión de Ucrania en el 2022, y con una producción constantemente entorpecida por los ataques de Kiev, con drones.

Arabia Saudita, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán añadirán 188.000 barriles diarios a sus cuotas de producción para junio, 'en el marco de su compromiso colectivo con la estabilidad del mercado petrolero'.

La OPEP+, muy debilitada

Para el grupo, la retirada de Emiratos Árabes Unidos “es un acontecimiento importante”, mucho más de lo que fue la salida de Catar en el 2019 y luego la de Angola, consideró Amena Bakr, analista de Kpler, durante una videoconferencia sobre el tema.

Además de ser el cuarto productor de la OPEP+ en volumen, Abu Dabi tiene unas importantes capacidades de producción sin explotar, algo muy útil para el grupo a la hora de regular el mercado.

Desde el 2021, “Emiratos Árabes Unidos habían expresado su descontento respecto a sus cuotas”, subrayó Bakr.

En los últimos años, el país ha invertido masivamente en infraestructuras y su compañía petrolera nacional, Adnoc, prevé una capacidad de producción de 5 millones de barriles diarios para el 2027, muy por encima de su última cuota fijada (3,447 millones de barriles diarios).

Adnoc se comprometió el domingo a invertir $55.000 millones en nuevos proyectos durante los próximos dos años, lo que confirma que la empresa “acelera el crecimiento y la puesta en marcha de su estrategia”.

Esto convierte a Abu Dabi en un actor muy competitivo dentro del mercado, capaz de producir a muy bajo coste, lo cual podría limitar el impacto de las medidas tomadas por Riad y sus aliados cuando los mercados vuelvan a la normalidad.

Para la OPEP+, que otros países se vean tentados de partir también implica un riesgo: a Kazajistán y a Irak, por ejemplo, les han llamado a menudo la atención por haber rebasado sus cuotas.