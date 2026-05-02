Irán reta a Estados Unidos y se prepara para un nuevo choque: ‘La pelota está en su cancha’

Teherán, Irán. Irán dijo este sábado que corresponde a Estados Unidos decidir si quiere retomar la guerra o privilegiar la diplomacia, pero aseguró estar preparado para cualquiera de los dos escenarios.

“Irán presentó su plan al mediador pakistaní con el objetivo de poner fin de manera permanente a la guerra impuesta y ahora la pelota está en el campo de Estados Unidos, que debe elegir entre la vía diplomática o la continuación del enfoque confrontativo”, declaró el viceministro de Exteriores, Kazem Gharibabadi.

“Irán, con el objetivo de garantizar sus intereses y su seguridad nacional, está preparado para ambas opciones”, añadió ante diplomáticos en Teherán, según la cadena estatal IRIB.

Más temprano un mando militar iraní avisó este sábado de que es “probable” una reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, después de que Donald Trump se dijera insatisfecho con la última propuesta de Teherán para poner fin al conflicto.

Ambas partes mantienen un alto el fuego desde el 8 de abril, tras casi 40 días de bombardeos iniciados por Estados Unidos e Israel y de represalias iraníes contra monarquías del Golfo aliadas de Washington.

Islamabad acogió una primera ronda de conversaciones directas el 11 de abril. Pero no dio resultado, ya que las posiciones siguen muy alejadas en cuanto al estrecho de Ormuz —donde Irán tiene la pretensión de cobrar gravámenes por el paso de buques— y el programa nuclear de la república islámica.

Tras el texto que Irán envió esta semana a través de Pakistán, como mediador, el presidente de Estados Unidos la rechazó rápidamente, tras conocer las opciones militares disponibles.

Un peatón observa una pantalla digital mientras Estados Unidos e Irán mantenían conversaciones de paz en Islamabad, el 11 de abril del 2026. (FAROOQ NAEEM/AFP)

“En este momento no estoy satisfecho con lo que ofrecen”, dijo Trump el viernes a los periodistas, al culpar del estancamiento de los contactos a la “tremenda discordia” en el seno del liderazgo iraní.

“¿Queremos ir allí y simplemente arrasarlos y acabar con ellos para siempre, o queremos intentar lograr un acuerdo? Quiero decir, esas son las opciones”, respondió cuando le preguntaron por los próximos pasos.

“Es probable que se reanude el conflicto con Estados Unidos, y los hechos demuestran que Estados Unidos no respeta ninguna promesa ni acuerdo”, dijo a propósito este sábado Mohamad Jafar Asadi, inspector adjunto del mando militar central Jatam al Anbiya, citado por la agencia iraní Fars.

“Las fuerzas armadas están perfectamente preparadas ante cualquier posible oportunismo o acción imprudente por parte de los norteamericanos”, enfatizó este mando militar.

‘Como piratas’

Donald Trump tenía en teoría hasta este viernes para solicitar la autorización del Congreso de Estados Unidos a fin de continuar la guerra iniciada junto con Israel el 28 de febrero.

En lugar de ello optó por enviar una carta a los líderes legislativos para notificarles que las hostilidades contra Irán “habían terminado”.

Varios congresistas demócratas señalaron; sin embargo, que la presencia continua de fuerzas estadounidenses en la región indica lo contrario.

El USS Gerald Ford, el mayor portaviones del mundo, ya abandonó Oriente Medio, pero en la zona permanecen 20 buques de la Marina estadounidense, incluyendo otros dos portaviones.

La principal disputa entre ambas naciones se centra en el estrecho de Ormuz. (AFP/AFP)

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sus repercusiones siguen sacudiendo la economía mundial. Los precios del petróleo alcanzaron esta semana un máximo en cuatro años, con el barril de Brent en $126.

Si bien los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán han cesado, el conflicto regional perdura por otros canales. Empezando por Líbano, donde Israel prosigue con sus ataques al movimiento proiraní Hezbolá, pese a una tregua entre ambas partes.

Washington, a su vez, mantiene un bloqueo naval a los puertos iraníes, en represalia por el cierre casi total por parte de Teherán del estrecho de Ormuz, por donde transitaba antes de la guerra un 20% del petróleo y el gas natural licuados consumidos a escala planetaria.

“Somos como piratas”, dijo el viernes Trump en un mitin en Florida, entre vítores del público, describiendo una operación en la cual las fuerzas estadounidenses tomaron el control de un barco.

El gobierno estadounidense anunció además nuevas sanciones contra los intereses iraníes, y advirtió que quienes paguen un peaje a Teherán para atravesar Ormuz se expondrían a sanciones.

Las perturbaciones de la guerra también son diplomáticas y llegan hasta Europa.

El Pentágono anunció la retirada de unos 5.000 militares en Alemania de aquí a un año. Una reducción significativa de la presencia militar estadounidense en un continente inquieto por las ambiciones rusas y el compromiso de Estados Unidos con la OTAN.

Trump se había mostrado irritado por las declaraciones del jefe de gobierno alemán, Friedrich Merz, quien dijo que Washington no tiene “ninguna estrategia” en Irán, y que la república islámica ha “humillado” a la primera potencia mundial.

Una mujer sostiene la bandera nacional de Irán mientras está de pie cerca de una valla publicitaria con la frase: "El estrecho de Ormuz permanece cerrado" en la plaza Enqelab de Teherán, el 5 de abril del 2026. (-/AFP)

Nuevas ejecuciones

Negar Mortazavi, del grupo de reflexión Center for International Policy, incide en “la cohesión” del poder iraní, que está librando “una batalla existencial”.

Si bien gracias a la tregua los iraníes han podido retomar una cierta normalidad, su día a día se ve dificultado por la inflación, que se ha disparado al igual que el desempleo, en un país ya de por sí vapuleado por décadas de sanciones internacionales.

Amir, de 40 años, cuenta que arranca el día “mirando las noticias, y las nuevas ejecuciones” llevadas a cabo por el poder iraní.

Este mismo sábado, la justicia anunció el ahorcamiento de dos hombres acusados de espionaje en favor de Israel.

“Tengo la impresión de estar atrapado en el purgatorio”, dice Amir a la AFP. “Estados Unidos e Israel acabarán atacándonos de nuevo”, mientras “el mundo cierra los ojos”.