El Mundo

Irán reta a Estados Unidos y se prepara para un nuevo choque: ‘La pelota está en su cancha’

Teherán envió a través de Pakistán un plan para el cese de hostilidades y dice que ahora ‘la pelota está en el campo de Estados Unidos’

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Por AFP y Sebastián Sánchez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una conferencia de prensa en la sala Brady de la Casa Blanca en Washington, D. C., poco después de un incidente con disparos ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca el 25 de abril de 2026.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, deberá "decidir si quiere guerra o diplomacia", dice Irán. (AFP/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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