Negociaciones entre Estados Unidos, Irán y Pakistán están ‘en curso’, confirma la Casa Blanca

Un peatón observa una pantalla digital mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones de paz en Islamabad, el 11 de abril del 2026.

Islamabad, Pakistán. La Casa Blanca confirmó este sábado que las negociaciones trilaterales entre Estados Unidos, Irán y Pakistán para intentar poner fin a la guerra en Oriente Medio están “en curso”.

Un alto cargo de la Casa Blanca informó, en un breve comunicado, que las conversaciones continúan.

La televisión pública iraní afirmó este sábado que se celebraron dos rondas de negociaciones de paz entre la república islámica y Estados Unidos, y una tercera tendrá lugar “probablemente esta noche o mañana” domingo.

“Los expertos de ambas partes están intercambiando textos” para alcanzar un acuerdo de paz más allá del alto el fuego de dos semanas que entró en vigor el miércoles, precisó la televisión, que cita información “de una persona cercana a los negociadores” iraníes.

Más temprano, dos altos cargos pakistaníes revelaron a la AFP bajo anonimato que hubo dos sesiones sucesivas en las negociaciones entre los dos países enemigos. Uno de ellos calificó de “cordial” el “ambiente general”.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto al primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, este sábado 11 de abril. (-/AFP)

La delegación estadounidense es encabezada por el vicepresidente JD Vance. No se ha confirmado quienes son los iraníes que negocian la paz en Pakistán.

La guerra comenzó cuando Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán que mataron a su líder supremo el 28 de febrero, lo que desencadenó acciones de represalia de Teherán contra las naciones del Golfo e Israel.