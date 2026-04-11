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Negociaciones entre Estados Unidos, Irán y Pakistán están ‘en curso’, confirma la Casa Blanca

Delegación estadounidense es encabezada por el vicepresidente JD Vance. No se ha confirmado quienes son los iraníes que negocian la paz en Pakistán

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Por AFP y Sebastián Sánchez
Un peatón observa una pantalla digital mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones de paz en Islamabad, el 11 de abril de 2026.
Un peatón observa una pantalla digital mientras Estados Unidos e Irán mantienen conversaciones de paz en Islamabad, el 11 de abril del 2026. (FAROOQ NAEEM/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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