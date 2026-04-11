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‘¡Basta ya de la guerra!’: Papa León XIV arremete contra la exhibición de la fuerza

Días antes, León XIV calificó de ‘inaceptable’ la amenaza de Donald Trump contra Irán

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Por AFP y Sebastián Sánchez
El papa León XIV preside una vigilia de oración por la paz en el interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de abril de 2026.
El papa León XIV presidió una vigilia de oración por la paz en el interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de abril del 2026. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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