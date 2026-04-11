‘¡Basta ya de la guerra!’: Papa León XIV arremete contra la exhibición de la fuerza

El papa León XIV presidió una vigilia de oración por la paz en el interior de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de abril del 2026.

Ciudad del Vaticano, Santa Sede. El papa León XIV arremetió contra los belicistas y la “exhibición de la fuerza” durante una oración por la paz celebrada el sábado, en lo que ha sido una de sus críticas más contundentes hasta la fecha contra los conflictos que asolan el planeta.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, declaró el sumo pontífice en un discurso pronunciado en la basílica de San Pedro de Roma.

Esta declaración de León XIV se suma a una seguidilla de pedidos por la paz y contra la guerra.

“La amenaza a Irán es verdaderamente inaceptable”, dijo el papa el pasado 7 de abril, en referencia a la amenaza de Donald Trump contra Irán sobre sobre ‘la destrucción de una civilización’ si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.