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Papa León XIV llama a la paz en Domingo de Ramos: ‘Dios no escucha la oración de quienes hacen la guerra’

Pontífice pidió oraciones por las víctimas y cuestionó a quienes justifican la guerra en Oriente Medio

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Por AFP y Cristian Mora
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El papa León XIV llamó a la paz y criticó a quienes impulsan la guerra en medio del conflicto en Oriente Medio. (Archivo/Archivo)







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AFP

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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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