Jesús entra en la ciudad Santa de Jerusalén: Así se vivió el Domingo de Ramos en Costa Rica

Tradicional procesión de Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa. Cientos de fieles católicos iniciaron el recorrido de la imagen de Jesús sobre los lomos de la brurrita Chepita, por el bulevar de la avenida cuatro, mientras sostenían las tradicionales palmas benditas y entonaban cantos alusivos a la Semana Mayor.

La Iglesia católica conmemora este domingo el Domingo de Ramos, celebración que marca el inicio de la Semana Santa y recuerda la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén.

Durante el sexto domingo de la Cuaresma, los fieles evocan ese momento mediante la bendición de palmas y con procesiones que recrean el ingreso de Jesús a la ciudad santa, donde una multitud lo recibió con ramos, reconociéndolo como su Mesías diciendo: “¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor”.

En San José, una de las celebraciones que más atrae a los feligreses se realizó en la Catedral Metropolitana, donde se desarrolló una procesión acompañada de dramatizaciones y cantos litúrgicos.

La procesión inició en la iglesia Nuestra Señora de la Soledad y avanzó por el bulevar de la avenida cuatro, hasta llegar a la Catedral Metropolitana, donde continuó con la eucaristía, comandada por el obispo de San José, José Rafael Quirós.

La bendición de ramos reúne a decenas de personas en distintas parroquias del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El obispo auxiliar, Daniel Blanco, hizo un llamado a recordar a Jesús el rey, que entra en la ciudad en un animal noble. Entra cumpliendo la escritura, en un pollino de borrica y que manifiesta la cercanía de un Dios. Que no asume ese reinado desde la guerra, la imposición o la violencia, sino de la entrega generosa y voluntaria de su propia vida.

En Cartago, por su parte, la Parroquia San Francisco de Asís, en Agua Caliente, también registró una alta afluencia de fieles durante las celebraciones del Domingo de Ramos.

Decenas de personas participaron en la bendición de ramos y las actividades litúrgicas, en una jornada marcada por la devoción.

Fieles participan en la celebración de Domingo de Ramos en la parroquia San Francisco de Asís, en Agua Caliente de Cartago. (Tracy Rodríguez/Cortesía)

Un llamado a salvar el mundo

Desde Guanacaste, el obispo de la Diócesis de Tilarán-Liberia, monseñor Manuel Eugenio Salazar Mora, hizo también un urgente llamado a salvar el mundo, pues, “de lo contrario, nos vamos a ahogar en sangre. Por eso, oremos por la paz, trabajemos por la paz”, clamó en un mensaje para este Domingo de Ramos.

“El mundo está mal, no es ningún secreto. El país está mal, una verdad que todos la vemos. La sociedad tiene problemas: hay mucha oscuridad, mucho egoísmo, mucho crimen, mucha indiferencia: ¡Falta de solidaridad”, dijo el Obispo, en un video producido con apoyo de Radio María Costa Rica.

“¿Cómo arreglamos el mundo? ¿Cómo arreglamos nuestro país, nuestra provincia, nuestro cantón, nuestro barrio? ¡Solo con Dios!”, dijo el obispo, que también pidió vivir la Semana Mayor con mucha fe, devoción, en familia y en comunidad.

Para quienes salen de vacaciones, en estos días, también hubo unas palabras, invitándolos a buscar las iglesias cercanas ya hacerse acompañar de literatura para meditar la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.

Con un mensaje semejante, desde el Vaticano, el papa León XIV hizo este domingo un llamado a la paz durante su primera homilía de domingo en la Plaza de San Pedro.

“Cristo, Rey de la paz, sigue clamando desde su cruz: Dios es amor. Tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos”, expresó el pontífice en un mensaje marcado por el contexto internacional.

Las procesiones y actividades litúrgicas congregan a fieles en el inicio de la Semana Mayor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Iglesia también recuerda que los ramos bendecidos no tienen un carácter de amuleto, sino que representan un signo de fe con el que los creyentes reconocen a Cristo como su salvador.

La imagen de Jesús ingresando a Jerusalén forma parte de la escenificación durante la celebración de Domingo de Ramos en la parroquia San Francisco de Asís, en Agua Caliente de Cartago. (Tracy Rodríguez/Cortesía)