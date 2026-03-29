El País

Jesús entra en la ciudad Santa de Jerusalén: Así se vivió el Domingo de Ramos en Costa Rica

Fieles participan en misas y procesiones en todo el país, mientras el papa llama a la paz desde el Vaticano

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Por Cristian Mora y Vanessa Loaiza N.
Procesión de Domingo de Ramos, en San José
Tradicional procesión de Domingo de Ramos que marca el inicio de la Semana Santa. Cientos de fieles católicos iniciaron el recorrido de la imagen de Jesús sobre los lomos de la brurrita Chepita, por el bulevar de la avenida cuatro, mientras sostenían las tradicionales palmas benditas y entonaban cantos alusivos a la Semana Mayor. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

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