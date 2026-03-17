Semana Santa en San José: procesiones, misas, horarios y todos los detalles

La procesión del Resucitado tomará las calles de San José el domingo 5 de abril. La capital albergará gran cantidad de actividades religioses durante la Semana Santa de este 2026.

San José ya tiene listo todos los detalles para la Semana Santa, que este 2026 será del 29 de marzo al domingo 5 de abril. La Catedral Metropolitana funcionará como sede central de procesiones, eucaristías, jornadas de confesiones y otras actividades para los miles de feligreses católicos.

Aunque oficialmente la Semana Mayor inicia el Domingo de Ramos, el cronograma abarca desde este viernes 27 de marzo, con la tradicional Fiesta del Perdón.

A continuación, puede leer en detalle toda la programación de la Semana Santa en San José.

Viernes 27 de marzo (Fiesta del Perdón)

Durante la Fiesta del Perdón se oficiarán misas en la Catedral las 6:30 a. m., 8 a. m., 11 a. m., 4 p. m. y 6 p. m. Además, se rezará el Santo Rosario, a las 6 a. m. y 5:30 p. m.

Por otra parte, 200 sacerdotes estarán confesando de 9 a. m. a 7 p. m. en el icónico templo, declarado Santuario Nacional. Además, tendrá lugar la Solemne Liturgia Penitencial, a las 9 a. m., y Santo Vía Crucis, a las 3 p. m.

Sábado 28 de marzo

El sábado previo a la Semana Santa las misas serán a las 8 a. m., 11 a. m. 4 p. m. y 6 p. m. El Santo Rosario se rezará a las 5:30 p. m. y el confesionario estará disponible de 9 a. m. a 11 a. m.

Ese día también se llevará la Procesión de Nuestra Señora de los Dolores, a las 10 a. m. El recorrido sale de la iglesia La Dolorosa sobre Calle 0 hasta la Catedral Metropolitana.

Aquí tienes el resto del programa de la Semana Santa 2026, siguiendo el formato solicitado y cuidando los detalles de las horas:

Domingo de Ramos (29 de marzo)

El Domingo de Ramos da inicio a la Semana Santa. (Albert Marín)

Para dar inicio a la Semana Mayor, se celebrará la Eucaristía a las 7 a. m., 8:30 a. m., 12:30 p. m., 4 p. m., 6 p. m. y 8 p. m. A las 9:30 a. m. comenzará la Bendición de palmas y la Procesión desde la Parroquia Nuestra Señora de la Soledad, recorriendo el bulevar de la avenida 4 hasta la Catedral.

Una vez en el templo, se continuará con la misa solemne a las 10:30 a. m. Finalmente, el rezo del Santo Rosario se llevará a cabo a las 5:30 p. m.

Lunes Santo (30 de marzo)

En este día, los fieles podrán asistir a misa a las 6:30 a. m., 8 a. m., 11 a. m. y 6 p. m.. El Santo Rosario se programó para las 6 a. m. y las 5:30 p. m. Habrá confesiones de 9 a. m. a 11 a. m. y de 3 p. m. a 5 p. m. Al caer la noche, a las 7 p. m., saldrá el Santo Vía Crucis desde la iglesia La Merced con rumbo a la Catedral Metropolitana.

Martes Santo (31 de marzo)

Las actividades litúrgicas mantienen las misas de las 6:30 a. m., 8 a. m., 11 a. m. y 6 p. m. De igual forma, el Rosario se rezará a las 6 a. m. y 5:30 p. m. Se habilitarán espacios para confesiones en dos jornadas: de 9 a. m. a 11 a. m. y de 3 p. m. a 5 p. m.

Miércoles Santo (1.° de abril)

La bendición del Huerto es una de las actividades tradicionales que se llevan a cabo en San José durante la Semana Santa. (José Cordero)

Durante esta jornada, se oficiarán misas a las 6:30 a. m., 8 a. m., 11 a. m. y 6 p. m. Los horarios para el Santo Rosario se mantienen a las 6 a. m. y 5:30 p. m.

Un acto particular de este día será la Bendición del Huerto en los jardines de la Catedral, a las 9 a. m. Las confesiones estarán disponibles de 9 a. m. a 11 a. m. y de 3 p. m. a 5 p. m..

Jueves Santo (2 de abril)

El Triduo Pascual inicia con el Rezo Solemne de Laudes, a las 8:15 a. m., seguido por la Misa Crismal, a las 9 a. m. Por la tarde, la Misa de la Cena del Señor y el Lavatorio de los Pies serán a las 6 p. m. Posteriormente, a las 7:30 p. m., partirá la Procesión del Silencio desde la Catedral por calle 0 hacia la iglesia El Carmen. La jornada cerrará con la Adoración Eucarística, a partir de las 8:30 p. m.

Viernes Santo (3 de abril)

Así se vive la procesión del Santo Encuentro en el centro de San José. (Alonso Tenorio)

La conmemoración de la Pasión inicia a las 9:30 a. m. con el Oficio de Lecturas en la Parroquia La Soledad. A las 10 a. m. saldrá la Procesión del Encuentro con Jesús Nazareno desde La Soledad hacia el Parque Central.

A las 10:30 a. m., la imagen de la Dolorosa partirá de su iglesia homónima para unirse al encuentro en el Parque Central. Por la tarde, se rezará la Coronilla a la Divina Misericordia, a las 3 p. m., y se realizará la Liturgia de la Pasión, a las 4 p. m. La Procesión del Santo Entierro recorrerá las vías principales saliendo de la Catedral, a las 6 p. m.

Sábado Santo (4 de abril)

En este día de silencio, el Oficio de Lecturas y Laudes será a las 8:30 a. m. A las 4 p. m. se llevará a cabo la Procesión de Nuestra Señora de la Soledad, saliendo desde su iglesia hacia la Catedral Metropolitana. El punto culminante será la Solemnísima Vigilia Pascual, a las 7 p. m., celebrando la Resurrección.

Domingo de Pascua (5 de abril)

Para celebrar la Pascua se realizarán misas a las 7 a. m., 9 a. m., 10:30 a. m., 12 p. m., 4 p. m., 6 p. m. y 8 p. m. A las 9:30 a. m. saldrá la Procesión del Resucitado desde la Parroquia La Merced hacia la Catedral. El último Santo Rosario de la festividad se rezará a las 5:30 p. m.