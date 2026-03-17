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Semana Santa en San José: procesiones, misas, horarios y todos los detalles

Este 2026, la Semana Mayor tendrá lugar del 29 de marzo al 5 de abril

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Por Juan Pablo Sanabria y Jessica Rojas Ch.
20 de abril del 2025. Calle 0 en San José. 09:30 hrs. Proseción de resurrección en San José. Decenas de fieles católicos marcharon desde la parroquia de la Dolorosa hasta la Catedral Metropolitana con la imagen de cristo resucitado. Bajo la dirección de cura Germán Rodríguez los fieles entonaron himnos y gritaron consignas de alegría durante el recorrido. En la foto: Poco antes de las 10:30 la prosecieon llegó a la catedral en donde se realizó una misa solemne que abarrotó el templo. Foto: Albert Marín.
La procesión del Resucitado tomará las calles de San José el domingo 5 de abril. La capital albergará gran cantidad de actividades religioses durante la Semana Santa de este 2026. (Albert Marín)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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