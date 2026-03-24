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Semana Santa 2026: horarios y canales para ver misas y procesiones

Desde el Domingo de Ramos al de Resurrección, las televisoras costarricenses tendrán coberturas y transmisiones especiales de actos religiosos

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Por Jessica Rojas Ch.
Procesión de Viernes Santo, Rafael Pacheco, Alonso Tenorio
A lo largo del país se celebran diferentes actividades religiosas en el marco de la Semana Santa. Los canales de televisión costarricenses también vuelcan sus esfuerzos a la cobertura de procesiones y misas. (Archivo/Rafael Pacheco.)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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