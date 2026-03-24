Semana Santa 2026: horarios y canales para ver misas y procesiones

A lo largo del país se celebran diferentes actividades religiosas en el marco de la Semana Santa. Los canales de televisión costarricenses también vuelcan sus esfuerzos a la cobertura de procesiones y misas.

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina; este 29 de marzo se celebra el tradicional Domingo de Ramos, que da inicio a las celebraciones religiosas en el mundo y también en Costa Rica.

Es de todos conocido que, además del tiempo de reflexión, muchos aprovechan para irse a disfrutar de unas vacaciones, aunque eso los aleje de los actos de fe que se viven en aua comunidades.

Pensado en ese público y en las personas que por otras razones no puede asistir a estas actividades religiosas, los canales de televisión nacionales se dan a la tarea de realizar coberturas y transmisiones especiales.

Más allá de películas de santos, romanos, sandalias y espadas, también hay espacio para misas y procesiones. Por esto, nos dimos a la tarea de recopilar la programación que les llevará a los ticos los pormenores de las celebraciones dd la Semana Mayor.

A continuación, se la presentamos.

Canal 1

Lunes Santo (30 de marzo):

6 a. m.: Santo Viacrucis.

Martes Santo (31 de marzo):

6 a. m.: Santo Viacrucis.

Miércoles Santo (1. ° de abril):

6 a. m.: Santo Viacrucis.

8:30 a. m.: Misa de ofrendas.

Jueves Santo (2 de abril):

8:30 a. m.: Misa Crismal.

Viernes Santo (3 de abril):

10 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

10 a. m.: Misa de Resurrección.

El domingo 5 de abril se celebra el Domingo de Resurrección. Varias televisoras nacionales darán cobertura de misas y procesiones en el marco de estos actos religiosos. (Albert Marín/Archivo)

Repretel Canal 6

Jueves Santo (2 de abril):

6 a. m.: Misa Crismal desde Roma con el papa León XIV.

Viernes Santo (3 de abril):

9 a. m.: Celebración de la Pasión de Nuestro Señor desde el Vaticano.

3:15 p. m.: Santo Viacrucis desde el Coliseo romano.

Sábado Santo (4 de abril):

10 p. m.: Vigilia Pascual desde el Vaticano.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

8:30 a . m.: Misa Domingo de Pascua de Resurrección desde el Vaticano.

10 a. m.: Bendición Urbi et Orbi.

10:30 a. m.: Misa desde la capilla María Auxiliadora.

Teletica Canal 7

Viernes Santo (3 de abril):

10:25 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.

6 p. m.: Procesión del Santo Entierro.

Multimedios Canal 8

Jueves Santo (2 de abril):

9 a. m.: Misa Crismal desde la Catedral Metropolitana.

1 p. m.: Misa Crismal desde el Vaticano.

6 p. m.: Misa de la Cena del Señor.

Viernes Santo (3 de abril):

1 p. m.: Procesión del Santo Encuentro.

4 p. m.: Liturgia de la Pasión del Señor.

6 p. m.: Procesión del Santo Encuentro.

Repretel Canal 11

Sábado Santo (4 de abril):

7 p. m.: Solemne Vigilia Pascual desde la Basílica de Los Ángeles.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

6 p. m.: Misa desde la Basílica de Los Ángeles.

Sinart Canal 13:

Domingo de Ramos (29 de marzo):

9 a. m.: Procesión de las palmas.

Jueves Santo (2 de abril):

9 a. m.: Misa Crismal.

7 p. m.: Misa cena vespertina del Señor.

Viernes Santo (3 de abril):

10 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.

4 p. m.: Liturgia de la Pasión/Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo (4 de abril):

7 p. m.: Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

10:30 a. m.: Misa de Resurrección.

Algunos canales costarricenses transmitirán el Santo Viacrucis desde el Coliseo romano. Este evento se efectuará el Viernes Santo. (Archivo)

¡OPA! Canal 38:

Miércoles Santo (1. ° de abril):

9 a. m.: Bendicón de las ofrendas de los mercados.

Jueves Santo (2 de abril):

10 a. m.: Misa de la cena del Señor desde Roma.

6 p. m.: Misa vespertina de la cena del Señor.

Viernes Santo (3 de abril):

9 a. m.: Misa de la cena del señor desde Roma con el papa León XIV.

1 p. m.: Viacrucis desde el Coliseo romano con el papa León XIV.

3 p. m.: Celebración de la Pascua del Señor desde la Basílica de Los Ángeles.

6 p. m.: Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo (4 de abril):

11:30 a. m.: Solemne Vigilia Pascual desde Roma con el papa León XIV.

7 p. m.: Solenme Vigilia Pascual de la noche desde la Basílica de Los Ángeles.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

10:30 a. m.: Misa desde la capilla María Auxiliadora.

11:30 a. m.: Mensaje del papa León XIV al mundo.

6 p. m.: Misa desde la Basílica de Los Ángeles.