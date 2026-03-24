Semana Santa 2026: horarios y canales para ver misas y procesiones

La Semana Santa está a la vuelta de la esquina; este 29 de marzo se celebra el tradicional Domingo de Ramos, que da inicio a las celebraciones religiosas en el mundo y también en Costa Rica.
Es de todos conocido que, además del tiempo de reflexión, muchos aprovechan para irse a disfrutar de unas vacaciones, aunque eso los aleje de los actos de fe que se viven en aua comunidades.
Pensado en ese público y en las personas que por otras razones no puede asistir a estas actividades religiosas, los canales de televisión nacionales se dan a la tarea de realizar coberturas y transmisiones especiales.
Más allá de películas de santos, romanos, sandalias y espadas, también hay espacio para misas y procesiones. Por esto, nos dimos a la tarea de recopilar la programación que les llevará a los ticos los pormenores de las celebraciones dd la Semana Mayor.
A continuación, se la presentamos.
Canal 1
Lunes Santo (30 de marzo):
- 6 a. m.: Santo Viacrucis.
Martes Santo (31 de marzo):
- 6 a. m.: Santo Viacrucis.
Miércoles Santo (1. ° de abril):
- 6 a. m.: Santo Viacrucis.
- 8:30 a. m.: Misa de ofrendas.
Jueves Santo (2 de abril):
- 8:30 a. m.: Misa Crismal.
Viernes Santo (3 de abril):
- 10 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 10 a. m.: Misa de Resurrección.
Repretel Canal 6
Jueves Santo (2 de abril):
- 6 a. m.: Misa Crismal desde Roma con el papa León XIV.
Viernes Santo (3 de abril):
- 9 a. m.: Celebración de la Pasión de Nuestro Señor desde el Vaticano.
- 3:15 p. m.: Santo Viacrucis desde el Coliseo romano.
Sábado Santo (4 de abril):
- 10 p. m.: Vigilia Pascual desde el Vaticano.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 8:30 a . m.: Misa Domingo de Pascua de Resurrección desde el Vaticano.
- 10 a. m.: Bendición Urbi et Orbi.
- 10:30 a. m.: Misa desde la capilla María Auxiliadora.
Teletica Canal 7
Viernes Santo (3 de abril):
- 10:25 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.
- 6 p. m.: Procesión del Santo Entierro.
Multimedios Canal 8
Jueves Santo (2 de abril):
- 9 a. m.: Misa Crismal desde la Catedral Metropolitana.
- 1 p. m.: Misa Crismal desde el Vaticano.
- 6 p. m.: Misa de la Cena del Señor.
Viernes Santo (3 de abril):
- 1 p. m.: Procesión del Santo Encuentro.
- 4 p. m.: Liturgia de la Pasión del Señor.
- 6 p. m.: Procesión del Santo Encuentro.
Repretel Canal 11
Sábado Santo (4 de abril):
- 7 p. m.: Solemne Vigilia Pascual desde la Basílica de Los Ángeles.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 6 p. m.: Misa desde la Basílica de Los Ángeles.
Sinart Canal 13:
Domingo de Ramos (29 de marzo):
- 9 a. m.: Procesión de las palmas.
Jueves Santo (2 de abril):
- 9 a. m.: Misa Crismal.
- 7 p. m.: Misa cena vespertina del Señor.
Viernes Santo (3 de abril):
- 10 a. m.: Procesión del Santo Encuentro.
- 4 p. m.: Liturgia de la Pasión/Procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo (4 de abril):
- 7 p. m.: Solemne Vigilia Pascual.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 10:30 a. m.: Misa de Resurrección.
¡OPA! Canal 38:
Miércoles Santo (1. ° de abril):
- 9 a. m.: Bendicón de las ofrendas de los mercados.
Jueves Santo (2 de abril):
- 10 a. m.: Misa de la cena del Señor desde Roma.
- 6 p. m.: Misa vespertina de la cena del Señor.
Viernes Santo (3 de abril):
- 9 a. m.: Misa de la cena del señor desde Roma con el papa León XIV.
- 1 p. m.: Viacrucis desde el Coliseo romano con el papa León XIV.
- 3 p. m.: Celebración de la Pascua del Señor desde la Basílica de Los Ángeles.
- 6 p. m.: Procesión del Santo Entierro.
Sábado Santo (4 de abril):
- 11:30 a. m.: Solemne Vigilia Pascual desde Roma con el papa León XIV.
- 7 p. m.: Solenme Vigilia Pascual de la noche desde la Basílica de Los Ángeles.
Domingo de Resurrección (5 de abril):
- 10:30 a. m.: Misa desde la capilla María Auxiliadora.
- 11:30 a. m.: Mensaje del papa León XIV al mundo.
- 6 p. m.: Misa desde la Basílica de Los Ángeles.