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Películas de Semana Santa 2026: horarios, días y canales para ver los clásicos del cine

Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, la programación de las televisoras nacionales está cargada de espadas, romanos, santos y sandalias. Aquí está el cronograma de este año en la TV tica.

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Por Jessica Rojas Ch.
Robert Powell, en el clásico 'Jesús de Nazaret', se podrá volver a ver en Teletica en esta Semana Santa. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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