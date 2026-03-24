Películas de Semana Santa 2026: horarios, días y canales para ver los clásicos del cine

Robert Powell, en el clásico 'Jesús de Nazaret', se podrá volver a ver en Teletica en esta Semana Santa.

¡Vuelven las películas de Semana Santa! Sí, es algo que muchos esperamos año con año; pues sentarse a ver en familia los clásicos del cine como Ben-Hur, Marcelino pan y vino, Cleopatra y Jesús de Nazaret, es una tradición muy costarricense.

No importa que las hayamos visto decenas de veces. No importa que nos las sepamos de memoria. No importa que haya plataformas en las que podamos verlas en el momento que queramos. Encender la televisión y sintonizar los canales nacionales es casi una obligación en los días santos. No importa, incluso, que tengamos que ver los anuncios comerciales o esperar a que las televisoras anuncien las horas de programación.

Muchos, aunque estén en la playa de vacaciones, sacan el rato para disfrutar con palomitas de los mejores títulos del cine péplum —de espadas y sandalias—. Para sumarnos a esta tradición y como acostumbramos cada año, nos dimos a la tarea de recopilar la programación de las parrillas de los canales ticos para facilitarle al público la elección de qué ver (series, animados, películas, documentales y especiales) durante estos días de procesiones, paseos, comida rica y, sobre todo, de reflexión.

La emotiva historia de 'Marcelino pan y vino' volverá a transmitirse por Canal 1 en esta Semana Santa. El filme tendrá varios horarios para que el público no se lo pierda. (Archivo)

Tome nota porque aquí le contamos dónde, qué día y a qué hora ver a Robert Powell como Jesús, a Elizabeth Taylor en su papel de Cleopatra, a Richard Burton interpretar a Marcelo Galio, al gran Victor Mature siendo Sansón y, por supuesto, a Charlton Heston encarnar a Moisés y a Judá Ben-Hur.

Canal 1

Lunes Santo (30 de marzo):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 8:30 a. m.: Jesús animado.

animado. 9 a. m.: Marcelino animado.

animado. 9:30 a. m.: Superlibro .

. 4 p. m.: Quo Vadis.

Martes Santo (31 de marzo):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 8:30 a. m.: Jesús animado.

animado. 9 a. m.: Marcelino animado.

animado. 9:30 a. m.: Superlibro .

. 4 p. m.: Quo Vadis.

8:30 p. m.: Tierra Santa.

Miércoles Santo (1. ° de abril):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 4 p. m.: Quo Vadis.

8:30 p. m.: Carlo Acutis.

Jueves Santo (2 de abril):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 11:30 a. m.: Marcelino animado.

animado. 12 m.: Marcelino pan y vino.

2 p. m.: Escarlata y negro.

4 p. m.: Quo Vadis.

5 p. m.: Niña Marissa.

8 p. m.: Marcelino pan y vino.

11 p. m.: Sansón y Dalila.

Viernes Santo (3 de abril):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 8:30 a. m.: El Cristo del océano.

12 m.: Marcelino pan y vino.

2 p. m.: Jesús .

. 4:30 p. m.: Quo Vadis.

5:30 p. m.: José y sus hermanos.

7:30 p. m.: Espina de Dios.

9:30 p. m.: Salomón.

Sábado Santo (4 de abril):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 8:30 a. m.: Padre Pío animado.

animado. 9 a. m.: José y sus hermanos.

11 a. m.: Esther .

. 12:30 p. m.: David vs. Goliat.

2 p. m.: Fray Escoba.

4 p. m.: Quo Vadis.

5 p. m.: No tengan miedo, Juan Pablo II.

6:30 p. m.: Escarlata y negro.

9 p. m.: Pablo de Tarso.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

8 a. m.: Quo Vadis animado.

animado. 8:30 a. m.: Jesús animado.

animado. 12: Garabandal, solo Dios sabe.

2 p. m.: Giuseppe Moscati.

4 p. m.: Quo Vadis.

5 p. m.: Fray Escoba.

6:30 p. m.: La espina de Dios.

9 p. m.: Hércules regresa.

Como el rey que es de las películas de Semana Santa, Charlton Heston encantará al público con tres de sus grandes papeles en 'Moisés', 'Ben-Hur' y 'La agonía y el éxtasis'. (Archivo)

Repretel Canal 6

Jueves Santo (2 de abril):

8 a. m.: El Evangelio según San Mateo.

11:30 a. m.: Magdalena, de la vergüenza a la libertad.

1 p. m.: El Evangelio según San Marcos.

3 p. m.: La vida pública de Jesús.

6:15 p. m.: El Evangelio según San Lucas.

10 p. m.: Adán y Eva.

Viernes Santo (3 de abril):

6 a. m.: El Evangelio según San Juan.

11 a. m.: El libro de Los Hechos.

2:45 p. m.: El Evangelio según San Juan.

6:15 p. m.: Pablo, apóstol de Cristo.

8 p. m.: El Salvador.

Sábado Santo (4 de abril):

1 p. m.: Rivka, discípulos del Nuevo Testamento.

8 p. m.: Barrabás.

Domingo Santo (5 de abril):

1 p. m.: La historia de Jesús para niños.

2 p. m.: El libro de Los Hechos.

Teletica Canal 7

Jueves Santo (2 de abril):

6:25 a. m.: Esther y el rey.

7:50 a. m.: San Francisco de Asís.

9:45 a. m.: La Biblia, en el principio.

12:45 p. m.: Jesús de Nazaret.

7:30 p. m.: El Egipcio.

10 p. m.: Documental: Wojtyla: La investigación de Juan Pablo II.

Viernes Santo (3 de abril):

6:20 a. m.: Documental: Amanece en Calcuta.

7:50 a. m.: Hermano sol, hermana luna.

3:30 p. m.: El manto sagrado.

6:30 p. m.: Demetrio el gladiador.

8:30 p. m.: David y Betsabé.

Sábado Santo (4 de abril):

8:45 a. m.: Cleopatra .

. 1 p. m.: Sansón y Dalila .

. 3 p. m.: Los diez mandamientos.

8 p. m.: Quo Vadis.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

12 m.: La agonía y el éxtasis.

2:10 p. m.: Ben-Hur.

7 p. m.: La cabaña (The Shack).

9 p. m.: El rey David.

Multimedios Canal 8

Jueves Santo (2 de abril):

12 m.: Cuando los ángeles caen (serie).

(serie). 8 p. m.: Los milagros de Jesús.

Viernes Santo (3 de abril):

6:30 p. m.: Jesús Pasión de Cristo.

9 p. m.: Los milagros de Jesús.

Sinart Canal 13

Domingo de Ramos (29 de marzo):

8 a. m.: Superlibro: Especial Semana Santa Infantil.

12 m: La vida de Jesús.

Lunes Santo (30 de marzo):

8 a. m.: Superlibro: Los milagros de Jesús.

7 p. m.: Documental 40 años de la visita de Juan Pablo II.

8 p. m.: Documental Tras las huellas de Jesús: caminando con el maestro (primera parte).

Martes Santo (31 de marzo):

8:30 a. m.: Superlibro: El buen samaritano.

8 p. m.: Documental Tras las huellas de Jesús: Caminando con el maestro (segunda parte).

Miércoles Santo (1. ° de abril):

8:30 a. m.: Superlibro: Lázaro vuelve a vivir.

1 p. m.: Jesús .

. 8 p. m.: Documental Tras las huellas de Jesús: Caminando con el maestro (tercera parte).

'¿Quo Vadis?' es una obra maestra del cine. Semana Santa no sería la misma sin ver a Peter Ustinov en su maravilloso papel de Nerón. (Archivo)

Jueves Santo (2 de abril):

6:30 a. m.: Documental El lugar de la Última Cena en Jerusalén-El Monte Sión y sus lugares santos.

7 a. m.: Documental El Monte Tabor.

8:30 a. m.: Superlibro: La última cena.

11:30 a. m.: Documental El lugar de la Última Cena en Jerusalén - El Monte Sión y sus lugares santos.

12 m.: Documental El Monte Tabor.

12:30 p. m.: Documental Escrito en Piedra. Jesús de Nazaret.

2 p. m.: Rivka .

. 4 p. m.: Documental Juan Pablo II: Un santo que vio Costa Rica.

5 p. m.: Documental Tierra Santa, qué fue lo que pasó.

6 p. m.: La historia de Jesús para niños.

9 p. m.: Magdalena .

. 10 p. m.: Documental En el corazón del Vaticano.

11 p. m.: Documental Semana Santa.

11:30 p. m.: Documental Carlo Acutis, el influencer de Dios.

Viernes Santo (3 de abril):

6:30 a. m.: Documental La vía dolorosa y el Santo Sepulcro.

8:30 a. m.: Superlibro: Él ha resucitado.

9 a. m.: Documental Juan Pablo II en América: Uniendo un continente.

12 m.: Documental La vía dolorosa y el Santo Sepulcro.

1 p. m.: Documental Francisco: El papa del nuevo mundo.

2 p. m.: Jesús .

. 6:30 p. m.: La vida de Jesús.

9:30 p. m.: Documental Padre Pío: La Costa Rica peregrina.

11:30 p. m.: Documental Juan Pablo II y el milagro en Costa Rica.

Sábado Santo (4 de abril):

6:30 a. m.: Documental Basílica del Santo Sepulcro/El Santo Sepulcro como nunca antes lo has visto.

7 a. m.: Documental El Egipto Bíblico.

8:30 a. m.: Superlibro: El perdón del maestro/La negación de Pedro.

10 a. m.: Documental Escrito en piedra. Jesús de Nazaret.

12 m. : Documental Basílica del Santo Sepulcro/El Santo Sepulcro como nunca antes lo has visto.

12:30 p. m.: Documental Juan Pablo II y el milagro en Costa Rica.

1 p. m.: Documental Juan Pablo II: Un santo que vio Costa Rica.

2p. m.: La vida de Jesús.

5 p. m.: Rivka .

. 10 p. m.: Documental Monasterio de San Benito.

11 p. m.: Documental El Egipto bíblico.

11:30 p. m.: Documental Reliquias coloniales.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

6:30 a. m.: Documental Padre Michael McGivney.

8 a. m.: Superlibro: Especial de Semana Santa.

9 a. m.: La historia de Jesús para niños.

10 a. m.: Documental Carlo Acutis: El influencer de Dios.

12 m.: Documental En el corazón del Vaticano.

1 p. m.: Conversaciones en Santa Marta: el papa Francisco sobre la crisis global, la iglesia y la esperanza.

2 p. m.: Magdalena .

. 3 p. m.: Documental Padre Pío: La Costa Rica peregrina.

5 p. m.: Jesús .

. 9 p. m.: Documental Escrito en Piedra. Jesús de Nazaret.

10:30 p. m.: Documental Tierra Santa, qué fue lo que pasó.

11:30 p. m.: Documental Imaginería religiosa: Lico Rodríguez.

Trivisión Canal 36

Domingo de Ramos (29 de marzo):

7 a. m.: Historias de la Biblia animada: El destino de Isaac.

7:30 a. m.: Historias de la Biblia animada: Vendidos por sus hermanos.

8 a. m.: Historias de la Biblia animada: El triunfo de José.

8:30 a. m.: Historias de la Biblia animada: Moisés el egipcio.

9 a. m.: El buen samaritano.

9:30 a. m.: La vida de Jesús.

11 a. m.: Esther y el rey.

1 p. m.: Video hits Semana Santa

6 p. m.: El evangelio de Marcos.

Maravillosa, imponente y única. Así fue Elizabeth Taylor en su interpretación de 'Cleopatra'. La reina egipcia brillará una vez más en la parrilla de la televisión nacional en Semana Santa. (Archivo)

Lunes Santo (30 de marzo):

1 p. m.: Esther la reina de Persia.

2:30 p. m.: Saúl el viaje a Damasco.

4 p. m.: Los milagros de Jesús.

7 p. m.: Jesús el evangelio según San Juan.

10 p. m.: Apocalipsis la revelación.

Martes Santo (31 de marzo):

1 p. m.: Tomás .

. 2:30 p. m.: David y Goliat.

4 p. m.: María Magdalena.

7 p. m.: José los sueños del faraón.

Miércoles Santo (1. ° de abril):

7 a. m.: La vida de nuestro Señor Jesucristo 2:12.

1 p. m.: Jeremías.

2:30 p. m.: Juan apóstol .

. 4 p. m.: La historia de la Semana Santa.

7 p. m.: Pablo el último apóstol.

8:30 p. m.: David (drama histórico).

Jueves Santo (2 de abril):

7 a. m.: Esther y el rey.

10 a. m.: La historia de Moisés.

1 p. m.: José el padre de Jesús .

. 2:30 p. m.: Las 40 noches.

4 p. m.: El evangelio de Mateo.

7 p. m.: Jesús .

. 9 p. m.: Salomón.

Viernes Santo (3 de abril):

12 m.: Daniel el profeta.

3:30 p. m.: Misterios de Tierra Santa.

4 p. m.: Salomé .

. 6 p. m.: La Biblia en el comienzo.

9 p. m.: Pablo de Tarso.

Sábado Santo (4 de abril):

8 a. m.: Historias de la Biblia animadas: El exilio de Israel.

8:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Jerusalén.

9 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Profetas en el desierto.

9:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Una estrella brilla en Oriente.

10 a. m.: Jesús vivió entre nosotros.

11:30 a. m.: La historia de la Semana Santa animada.

12 m.: David y Bathsheba.

2 p. m.: Hermano sol y la hermana luna.

4 p. m.: Judas .

. 5:30 p. m.: Génesis: La creación y el diluvio.

7 p. m.: Las sandalias del pescador.

9:30 p. m.: Sinuhe el egipcio.

Domingo de Resurrección (5 de abril):

9 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Jericó.

9:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: Un rey para Israel.

10 a. m.: Historias de la Biblia animadas: La derrota de Saúl.

10:30 a. m.: Historias de la Biblia animadas: La estirpe de David.

11 a. m.: La vida de Jesucristo.

2:30 p. m.: El libro de los hechos de los apóstoles.

4:30 p. m.: Saúl el viaje a Damasco.

5 p. m.: La historia de Jacob.

9:10 p. m.: Padre Pío.

¡Opa! Canal 38

Jueves Santo (2 de abril):

11:45 a. m.: Egipto bíblico.

12 m.: Jesús .

. 3 p. m.: Evangelio de San Mateo .

. 9 p. m.: Evangelio de San Marcos.

Viernes Santo (3 de abril):

5:30 a. m.: Evangelio de San Lucas.

11 a .m.: Cuando las piedras hablan .

. 12:30 p. m.: Carlo Acutis .

. 2:30 p. m.: ¿Qué fue lo que pasó?

4:30 p. m.: Egipto bíblico.

5 p. m.: Niña Marissa.

5:30 p. m.: Virgen de Katsi.

6:30 p. m.: Cuando las piedras hablan .

. 9 p. m.: Evangelio de San Mateo.

Sábado Santo (4 de abril):

6 a. m.: Evangelio de San Juan.

8:30 a. m.: Jesús.

10:30 a. m.: Virgen de Katsi.

11 a. m.: Niña Marissa.

2 p. m.: Evangelio de San Juan.

9 p. m.: Cuando las piedras hablan.

Domingo de Resurrección (5 de abril):