Películas de Semana Santa 2026: esta página pasará los clásicos gratis y en línea en toda Latinoamérica

'Marcelino pan y vino' es una de las películas más queridas de Semana Santa en toda Latinoamérica.

Da igual si es 2026 o el 3100, la Semana Santa no es lo mismo en Latinoamérica sin Marcelino, pan y vino, Quo Vadis, Jesús de Nazareth y todas esas películas que marcaron a tantas generaciones.

Lo que sí es distinto es la presencia de una televisión en los hogares, pues cada vez son más los que no cuentan con este aparato. Porque, es cierto, en el día a día puede resultar prescindible... pero cuando llega la Semana Mayor vienen los lamentos y todos rebuscan la forma para no perderse los clásicos de la época.

Es aquí donde las plataformas digitales se convierten en el refugio de muchos y, gracias a un costarricense, existe una opción gratuita en línea para ver las películas de Semana Santa.

Se trata de la página Mi Televisión, la televisora web del tico Leonardo Gutiérrez, quien compartió a La Nación la cargada programación que pasará por su canal desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria.

De este modo, usted podrá ver gratis y legalmente las películas, miniseries y documentales bíblicos a través del sitio www.mi-television.com.

A continuación, repase los horarios y producciones que transmitirá Mi Televisión.

Jueves Santo (2 de abril)

12:15 a. m.: Abraham - El Primer Patriarca

03:30 a. m.: El Milagro de Fátima

05:15 a. m.: San Francisco de Asís

07:10 a. m.: Adán y Eva (Animado)

(Animado) 07:40 a. m.: Abraham e Isaac (Animado)

(Animado) 08:15 a. m.: David y Goliath (Animado)

(Animado) 08:50 a. m.: Sansón

09:30 a. m.: Ben-Hur (Animado)

'Sansón' con el protagonismo de Hedy Lamarr será parte de la programación. (Wikimedia Commons)

11:05 a. m.: Documental: Carlo Acutis, Estoy Contigo

12:20 p. m.: Demetrio y los Gladiadores

02:20 p. m.: Concierto: Jesús Adrián Romero

03:30 p. m.: Helena de Troya

05:40 p. m.: Jesús de Nazareth

Viernes Santo (3 de abril)

12:15 a. m.: El Día del Triunfo

02:10 a. m.: David y Betsabé

04:10 a. m.: David y Goliath

05:50 a. m.: Maria Magdalena

07:35 a. m.: El Hijo Pródigo (Animada)

(Animada) 08:10 a. m.: Jeremias y Ezequiel (Animada)

(Animada) 08:40 a. m.: José el Rey de los Sueños (Animada)

'Los diez mandamientos' es otra de las películas que no puede faltar. (Wikimedia Commons)

10:15 a. m.: El Nacimiento de Jesús (Animado)

(Animado) 10:55 a. m.: Documental: El Misterio de Carlo Acutis

11:35 a. m.: Los Diez Mandamientos

03:35 p. m.: Concierto: El Coro del Tabernáculo Mormón

05:55 p. m.: El Manto Sagrado

08:20 p. m.: Quo Vadis

11:30 p. m.: Documental: Los Misterios de la Tierra Santa

Sábado Santo (4 de abril)

12:15 a. m.: La Historia de Ruth

02:15 a. m.: Barrabás

05:00 a. m.: Marcelino Pan y Vino

06:40 a. m.: El Príncipe de Egipto

08:20 a. m.: Marcelino Pan y Vino (Animada)

(Animada) 08:50 a. m.: La Biblia en el Principio

'La pasión de Cristo' tiene una duración de más de dos horas y pasará gratis en Mi Televisión. (The Hollywood Reporter)