Películas de Semana Santa 2026: esta página pasará los clásicos gratis y en línea en toda Latinoamérica

Da igual si es 2026 o el 3100, la Semana Santa no es lo mismo en Latinoamérica sin Marcelino, pan y vino, Quo Vadis, Jesús de Nazareth y todas esas películas que marcaron a tantas generaciones.
Lo que sí es distinto es la presencia de una televisión en los hogares, pues cada vez son más los que no cuentan con este aparato. Porque, es cierto, en el día a día puede resultar prescindible... pero cuando llega la Semana Mayor vienen los lamentos y todos rebuscan la forma para no perderse los clásicos de la época.
Es aquí donde las plataformas digitales se convierten en el refugio de muchos y, gracias a un costarricense, existe una opción gratuita en línea para ver las películas de Semana Santa.
Se trata de la página Mi Televisión, la televisora web del tico Leonardo Gutiérrez, quien compartió a La Nación la cargada programación que pasará por su canal desde el Jueves Santo hasta el Sábado de Gloria.
De este modo, usted podrá ver gratis y legalmente las películas, miniseries y documentales bíblicos a través del sitio www.mi-television.com.
A continuación, repase los horarios y producciones que transmitirá Mi Televisión.
Jueves Santo (2 de abril)
- 12:15 a. m.: Abraham - El Primer Patriarca
- 03:30 a. m.: El Milagro de Fátima
- 05:15 a. m.: San Francisco de Asís
- 07:10 a. m.: Adán y Eva (Animado)
- 07:40 a. m.: Abraham e Isaac (Animado)
- 08:15 a. m.: David y Goliath (Animado)
- 08:50 a. m.: Sansón
- 09:30 a. m.: Ben-Hur (Animado)
- 11:05 a. m.: Documental: Carlo Acutis, Estoy Contigo
- 12:20 p. m.: Demetrio y los Gladiadores
- 02:20 p. m.: Concierto: Jesús Adrián Romero
- 03:30 p. m.: Helena de Troya
- 05:40 p. m.: Jesús de Nazareth
Viernes Santo (3 de abril)
- 12:15 a. m.: El Día del Triunfo
- 02:10 a. m.: David y Betsabé
- 04:10 a. m.: David y Goliath
- 05:50 a. m.: Maria Magdalena
- 07:35 a. m.: El Hijo Pródigo (Animada)
- 08:10 a. m.: Jeremias y Ezequiel (Animada)
- 08:40 a. m.: José el Rey de los Sueños (Animada)
- 10:15 a. m.: El Nacimiento de Jesús (Animado)
- 10:55 a. m.: Documental: El Misterio de Carlo Acutis
- 11:35 a. m.: Los Diez Mandamientos
- 03:35 p. m.: Concierto: El Coro del Tabernáculo Mormón
- 05:55 p. m.: El Manto Sagrado
- 08:20 p. m.: Quo Vadis
- 11:30 p. m.: Documental: Los Misterios de la Tierra Santa
Sábado Santo (4 de abril)
- 12:15 a. m.: La Historia de Ruth
- 02:15 a. m.: Barrabás
- 05:00 a. m.: Marcelino Pan y Vino
- 06:40 a. m.: El Príncipe de Egipto
- 08:20 a. m.: Marcelino Pan y Vino (Animada)
- 08:50 a. m.: La Biblia en el Principio
- 12:05 p. m.: Documental: Juan Pablo II
- 01:15 p. m.: El Apóstol Pablo
- 03:15 p. m.: Concierto de la Temporada
- 04:30 p. m.: La Pasión de Cristo
- 06:55 p. m.: La Reina Esther
- 08:30 p. m.: Las Cuarenta Noches
- 10:15 p. m.: El Salvador