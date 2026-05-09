Irán pone en duda seriedad de Estados Unidos, y no responde a nueva propuesta para cerrar conflicto

Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir la ruta de navegación clave que sale del Golfo.

Irán puso en duda este sábado la seriedad de la diplomacia de Estados Unidos en las negociaciones en curso para encontrar una salida al conflicto en Oriente Medio, sin anunciar su respuesta a la última propuesta presentada por Washington.

El jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, expresó este escepticismo durante una conversación telefónica con su homólogo turco, Hakan Fidan, al día siguiente de nuevos enfrentamientos.

“La reciente escalada de tensiones por parte de las fuerzas estadounidenses y sus múltiples violaciones del alto el fuego refuerzan las sospechas sobre la motivación y la seriedad de la parte estadounidense en la diplomacia”, afirmó Araqchi, según reportó la agencia iraní ISNA.

El presidente de EEUU, Donald Trump, había declarado el viernes que esperaba por la noche una respuesta de los iraníes a una propuesta destinada a poner fin de forma duradera a las hostilidades.

“Debería recibir una carta esta noche, así que ya veremos cómo se desarrolla todo”, aseguró a periodistas.

El portavoz de la cancillería iraní , Esmail Baqai, citado por la televisión estatal, había señalado que Irán seguía estudiando la propuesta estadounidense.

Enfrentamientos en el mar

En la jornada del viernes, el ejército estadounidense anunció haber “neutralizado” dos petroleros iraníes en el golfo de Omán, puerta de entrada del estrecho de Ormuz.

Aunque, según el ejército, los buques no transportaban carga, las imágenes difundidas por el mando militar estadounidense para la región (Centcom) muestran gruesas columnas de humo saliendo de los puentes de mando.

Irán, a su vez, denunció ante la ONU una “flagrante violación” de la tregua concluida un mes antes.

Una fuente militar citada por la agencia Tasnim afirmó que las fuerzas iraníes habían respondido.

“Tras un periodo de intercambio de disparos, los enfrentamientos cesaron por el momento y regresó la calma”, indicó.

Desde el estallido de la guerra, el 28 de febrero, Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz, a lo que Estados Unidos respondió imponiendo un bloqueo a los puertos iraníes.

La guerra causó miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y sacude la economía mundial.

Más de 62.000 viviendas han resultado destruidas o dañadas en Líbano por ataques de Israel (MAHMOUD ZAYYAT/AFP)

Un muerto en Líbano

En el otro frente del conflicto, en Líbano, Israel y el grupo proiraní Hezbolá prosiguen sus mutuos ataques diarios, pese al alto el fuego vigente desde el 17 de abril, que ambos se acusan de violar.

El ejército israelí volvió a ordenar el sábado la evacuación inmediata de varias localidades del sur del país con vistas a ataques contra el movimiento.

La agencia de prensa libanesa NNA informó sobre una serie de bombardeos israelíes en la región.

Según el Ministerio libanés de Salud, uno de ellos, dirigido contra una moto en la ciudad de Nabatiyé, fuera de las zonas designadas para la evacuación, mató a un ciudadano sirio e hirió gravemente a su hija de 12 años.

Hezbolá arrastró a Beirut a la guerra el 2 de marzo, al reanudar sus ataques contra Israel en apoyo a su aliado iraní, tras la ofensiva conjunta de EEUU e Israel contra la República Islámica.

Los bombardeos israelíes en Líbano causaron 2.750 muertos desde el inicio de la guerra, según un balance del Ministerio de Salud publicado el viernes, y más de un millón de desplazados.

Nuevas conversaciones entre los dos países vecinos -siempre técnicamente en estado de guerra- están previstas en Washington los días 14 y 15 de mayo, aunque Hezbolá se opone a ellas.

“Consolidar el alto el fuego” forma parte de los “objetivos esenciales” que Líbano espera de esta tercera sesión de negociaciones con Israel, indicó el jefe de la diplomacia libanesa, Yusef Raggi.