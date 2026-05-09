El Mundo

Irán pone en duda seriedad de Estados Unidos, y no responde a nueva propuesta para cerrar conflicto

Respuesta se da luego de que Estados Unidos dijera haber “neutralizado” dos petroleros iraníes en el golfo de Omán

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Por AFP.
Buque
Estados Unidos esperaba la respuesta de Irán a su última propuesta de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio y reabrir la ruta de navegación clave que sale del Golfo. (-/AFP)







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