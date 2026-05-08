Estados Unidos e Irán se atacan pese al alto el fuego ‘oficial’ que Trump considera ‘nimiedad’ que no afecta la tregua

Imagen del destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, USS Rafael Peralta (DDG 115), implementando un bloqueo marítimo contra el buque petrolero Herby, con bandera iraní, mientras este intentaba dirigirse a un puerto iraní, el pasado 24 de abril de 2026.

Teherán. Ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos en las últimas horas elevan la tensión en Oriente Medio, pese a que un alto el fuego está oficialmente en vigor, mientras Washington espera la respuesta de Teherán a su última propuesta de paz para poner fin a la guerra.

Tropas estadounidenses dispararon este viernes a dos petroleros con bandera iraní y los dejaron fuera de servicio cuando estos intentaron violar el bloqueo de los puertos de Irán, según informó el ejército de EE.UU.

Un avión F/A-18 Super Hornet de la Marina “neutralizó ambos petroleros tras disparar municiones de precisión” e impidió que los buques entraran en aguas iraníes, señaló el Comando Central de Estados Unidos en la red social X.

La agencia iraní Fars dio cuenta de “enfrentamientos esporádicos” en el estrecho de Ormuz, a pesar del alto el fuego oficialmente en vigor.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baqai, acusó a Estados Unidos de “violación flagrante” de la tregua y añadió que las fuerzas iraníes han dado una “gran bofetada al enemigo”.

Irán atacó buques de guerra estadounidenses

La noche del jueves, Irán lanzó misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz, aunque ninguno fue alcanzado, afirmó el Mando Central de Estados Unidos. Las fuerzas estadounidenses destruyeron las amenazas inminentes y respondieron con ataques contra bases terrestres en Irán, agregó.

El mando militar central de Irán, Khatam al-Anbiya, respondió que el enfrentamiento estalló cuando buques estadounidenses atacaron un petrolero iraní que se dirigía hacia el estrecho de Ormuz. Acusó a su enemigo de atacar zonas civiles.

Los ataques alcanzaron las ciudades de Bandar Khamir y Sirik, situadas en el lado iraní del estrecho, así como la isla de Qeshm, afirmó.

Irán sostiene que el ataque se llevó a cabo con la cooperación de “algunos países de la región”, sin precisar cuáles. Emiratos Árabes Unidos confirmó haber interceptado una salva de drones y misiles iraníes y reportó tres heridos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, consideró el enfrentamiento nocturno como “una nimiedad” que, según él, no afecta al alto el fuego. “Hoy se han metido con nosotros. Les hemos dado una buena paliza”, afirmó.

Washington transmitió a Irán, a través de mediadores pakistaníes, una propuesta para prorrogar la tregua con el objetivo de seguir negociando una solución definitiva a la guerra iniciada hace diez semanas por ataques estadounidenses e israelíes contra Teherán.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, espera una respuesta este viernes.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní declaró que la propuesta sigue “en estudio y que, una vez se haya tomado una decisión definitiva, sin duda se hará pública”, según la agencia de noticias ISNA.

El bloqueo del estrecho

Tras el estallido de la guerra el 28 de febrero, Irán cerró prácticamente el estrecho de Ormuz. Más tarde, Estados Unidos impuso un bloqueo a los puertos iraníes.

El domingo, Trump anunció una operación naval estadounidense para reabrir el estrecho al tráfico comercial, pero el martes cambió de parecer y apostó por reanudar las negociaciones.

El viernes, dos fuentes saudíes comunicaron que el reino ha denegado permiso al ejército estadounidense para utilizar sus bases y su espacio aéreo para la operación de Ormuz.

Esta semana, Irán creó una autoridad encargada de autorizar el tránsito por el estrecho de Ormuz y de cobrar peajes a los buques.

Rubio lo condenó: “Irán afirma ahora que es dueño de una vía navegable internacional, que tiene el derecho de controlarla (...) Eso es algo inaceptable que están tratando de normalizar”, dijo.

Alrededor de 1.500 buques y 20.000 tripulantes internacionales se encuentran bloqueados en la región del Golfo debido a la guerra, según la Organización Marítima Internacional de la ONU.

El Mando Central estadounidense afirmó el viernes que sus fuerzas impiden que 70 petroleros entren o salgan de los puertos iraníes.

En el frente libanés de la guerra, el grupo proiraní Hezbolá afirmó el viernes haber lanzado misiles contra una base militar en el norte de Israel, en respuesta a ataques israelíes.

Israel llevó a cabo el miércoles por la noche un ataque en el suburbio sur de Beirut, bastión de Hezbolá, por primera vez en casi un mes. En él murió un comandante del grupo.