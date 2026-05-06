Columnistas

Los cuatro escenarios de la guerra con Irán

Los partidarios de línea dura en Teherán tienen la sartén por el mango. Ya han demostrado su voluntad y capacidad para soportar las penurias económicas provocadas por el bloqueo y no se enfrentarán a los votantes en noviembre

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Por Nouriel Roubini
El Jag Vasant, un buque cisterna con bandera india que transportaba gas licuado de petróleo (GLP) y que transitó por el estrecho de Ormuz en medio de la guerra de Oriente Medio, permanece atracado en una terminal de descarga en la costa de Bombay el 1 de abril de 2026.
El segundo escenario es, en realidad, la situación actual. El alto el fuego continúa, pero las negociaciones se prolongan durante unos meses más mientras el estrecho de Ormuz permanece bloqueado. (PUNIT PARANJPE/AFP)







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