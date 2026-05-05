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Máxima tensión en Irán: Estados Unidos amenaza con un fuego ‘devastador’ si ataca barcos comerciales

El estado de la guerra se ha desarrollado vertiginosamente en las últimas horas, entre amenazas de Teherán y las de Washington. ¿Qué está sucediendo en Irán?

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Por AFP
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo.
El Estrecho de Ormuz es una de las principales rutas comerciales de hidrocarburos del mundo. (-/AFP)







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