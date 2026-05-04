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Destructores estadounidenses ingresan al Golfo para escoltar buques; Irán lanza misiles de advertencia

Trump ha prorrogado indefinidamente un alto el fuego inicial de dos semanas, pero tensión regresa al Golfo. ¿Cuál es el estado del conflicto en Irán?

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Por AFP
Un vehículo atraviesa una plaza bajo una valla publicitaria que muestra una imagen generada por inteligencia artificial del estrecho de Ormuz y una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhibida en Teherán.
Un vehículo atraviesa una plaza bajo una valla publicitaria que muestra una imagen generada por inteligencia artificial del estrecho de Ormuz y una efigie del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exhibida en Teherán. (MORTEZA NIKOUBAZL/NurPhoto via AFP)







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