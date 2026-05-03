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Estados Unidos ‘asfixia’ economía de Irán, afirma secretario del Tesoro

Secretario del Tesoro, Scott Bessent, detalló la operación ‘Furia Económica’ contra Irán. El Centcom reporta 49 buques bloqueados y una crisis de hambruna

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Por AFP
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, en la Cumbre de Washington de la Asociación Americana de Banqueros, celebrada en el Centro de Convenciones Walter E. Washington, D.C., este 9 de abril. Fotografía:
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicó que su país ha intensificado la presión sobre quienes envían dinero a Irán para ayudar a la Guardia Revolucionaria. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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