Estados Unidos bloquea a Irán por mar y Teherán amenaza las rutas clave del petróleo

Un hombre pasa frente a un gran cartel publicitario alusivo al estrecho de Ormuz en la plaza Vanak de Teherán, el 15 de abril de 2026. El presidente de Estados Unidos afirmó el 14 de abril que las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán podrían reanudarse esta semana, mientras que Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas, lo que indica avances en dos frentes clave para aliviar el conflicto en Medio Oriente. (Foto: AFP)

Teherán, Irán. Estados Unidos intensificó el miércoles la presión sobre Irán con un bloqueo naval, pero la república islámica amenaza con obstruir las exportaciones del mar Rojo en represalia.

El Mando Central de Estados Unidos declaró durante la noche en redes sociales que el bloqueo se “aplicó plenamente” y que las fuerzas estadounidenses “detuvieron por completo el comercio económico que entra y sale de Irán por mar”.

Sin embargo, el panorama basado en los datos de seguimiento marítimo del martes era menos claro. Al parecer varios barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz a pesar del bloqueo.

Amenaza iraní

Irán amenazó el miércoles con bloquear el mar Rojo, al que no tiene acceso territorial.

Si Estados Unidos mantiene su bloqueo marítimo y “crea inseguridad para los buques comerciales de Irán y los petroleros”, eso significará “el preludio” de una violación del alto el fuego, en vigor desde el 8 de abril, estimó el general Alí Abdollahi, jefe del mando de las fuerzas armadas iraníes.

“Las poderosas fuerzas armadas de la República Islámica no permitirán ninguna exportación o importación en el Golfo Pérsico, en el mar de Omán o en el mar Rojo”, añadió, según un comunicado difundido por la televisión estatal.

Con el bloqueo los analistas afirman que Trump pretende no solo asfixiar los ingresos iraníes, sino también presionar a China, el mayor comprador de petróleo de Irán, para que impulse a Teherán a reabrir el estrecho.

El presidente estadounidense Donald Trump dijo haber pedido a su homólogo chino Xi Jinping que no suministre armas a Irán y que Xi le contestó que no lo estaba haciendo, en una entrevista con Fox Business emitida el miércoles.

En declaraciones el martes al New York Post, Trump abrió, sin embargo, la puerta a reanudar las negociaciones de paz con Irán “en los próximos dos días”, después del fracaso de la primera sesión el fin de semana.

Justo antes Israel y Líbano, dos países técnicamente en guerra durante décadas, acordaron iniciar conversaciones directas tras una insólita reunión cara a cara en Washington.

Las bolsas subieron y el crudo bajó ante las esperanzas de un acuerdo para que el petróleo vuelva a fluir por el estrecho de Ormuz.

Este paso estratégico lleva bloqueado por las fuerzas iraníes desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero tras los ataques israeloestadounidenses contra Irán.

Dos funcionarios pakistaníes dijeron a la AFP que Islamabad intenta que Washington y Teherán retomen el diálogo. El primer ministro Shehbaz Sharif inició una intensa gira diplomática de cuatro días por Arabia Saudita, Catar y Turquía.

Por su parte, Washington presiona para que se ponga fin al conflicto entre Israel y el grupo proiraní libanés Hezbolá, por temor a que pueda poner en peligro el alto el fuego de dos semanas con Irán y una solución al conflicto.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel.

Los embajadores de ambos países se reunieron el martes en Washington en sus primeras conversaciones directas de alto nivel desde 1993, con la mediación del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El enviado israelí, Yechiel Leiter, calificó de “maravilloso intercambio” el diálogo entre las partes, aunque su homóloga libanesa, Nada Hamadeh Moawad, se mostró menos efusiva sobre este diálogo “constructivo”, y afirmó que había presionado para que se alcance un alto el fuego.

El Departamento de Estado afirmó que “todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos”.

Israel ocupa partes del sur del Líbano y se ha resistido a cualquier tregua en los combates con Hezbolá, argumentando que el grupo sigue siendo el principal obstáculo para la paz.

Líbano se vio arrastrado a la guerra el 2 de marzo, cuando Hezbolá abrió un frente contra Israel. (IBRAHIM AMRO/AFP)

“Gran acuerdo”

La disputa de larga data sobre el programa nuclear iraní es el principal condicionante en el proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Según el vicepresidente estadounidense JD Vance se ofrece a la república islámica un “gran acuerdo”.

Trump inició la guerra argumentando que Irán se apresuraba a fabricar una bomba atómica, una afirmación no respaldada por el organismo de control nuclear de la ONU.

Teherán asegura que su programa nuclear tiene fines civiles.

Según informaciones de prensa, Estados Unidos solicitó una suspensión de 20 años del programa de enriquecimiento de uranio de Irán durante las conversaciones de Islamabad, e Irán, a su vez, propuso suspender su actividad nuclear durante cinco años, una oferta que los funcionarios estadounidenses rechazaron.

Vance asegura que Trump prometió “hacer prosperar a Irán” si este se compromete a “no tener un arma nuclear”.