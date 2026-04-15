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Estados Unidos bloquea a Irán por mar y Teherán amenaza las rutas clave del petróleo

China, el estrecho de Ormuz y las negociaciones nucleares entran en juego en la escalada entre Estados Unidos e Irán, que amenaza el flujo global de petróleo.

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Por AFP
A man rides past a large billboard referring to the Strait of Hormuz in Tehran's Vanak Square on April 15, 2026.
Un hombre pasa frente a un gran cartel publicitario alusivo al estrecho de Ormuz en la plaza Vanak de Teherán, el 15 de abril de 2026. El presidente de Estados Unidos afirmó el 14 de abril que las conversaciones de paz entre EE. UU. e Irán podrían reanudarse esta semana, mientras que Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas, lo que indica avances en dos frentes clave para aliviar el conflicto en Medio Oriente. (Foto: AFP) (-/AFP)







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