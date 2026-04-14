Economía

Estados Unidos no tiene previsto renovar la flexibilización temporal de sanciones contra petróleo iraní

La flexibilización fue parte de una serie de acciones del gobierno de Donald Trump para contener el aumento de los precios de la energía tras el inicio de la guerra el 28 de febrero

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Por AFP
Imagen con cuatro máquinas extractoras de petróleo.
En respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel, Irán bloqueó el tránsito de buques por el estratégico Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas.







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