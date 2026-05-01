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Estados Unidos sanciona empresas ligadas a Irán y lanza advertencia por peaje en el estrecho de Ormuz

Nuevas medidas económicas de Washington contra Teherán elevan la tensión en Medio Oriente y ponen bajo presión una de las rutas petroleras más estratégicas del mundo

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Por AFP
EE. UU. sanciona firmas ligadas a Irán y evalúa castigos por peaje en Ormuz, mientras suben los precios del petróleo tras ataques de febrero.
EE. UU. sanciona firmas ligadas a Irán y evalúa castigos por peaje en Ormuz, mientras suben los precios del petróleo tras ataques de febrero. (RONALDO SCHEMIDT/AFP)







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