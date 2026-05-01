El Mundo

Petróleo de Estados Unidos cae cerca de 5% tras propuesta de Irán para retomar diálogo

El petróleo cae hasta 5% tras propuesta de Irán para dialogar con Estados Unidos, mientras mercados reaccionan a tensiones geopolíticas y resultados empresariales

EscucharEscuchar
Por AFP
Gotas de gasolina caen de la boquilla de un surtidor en una gasolinera de Mulhouse, en el este de Francia, el 1 de abril de 2026, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha sacudido los mercados mundiales de energía y valores, disparando los precios del petróleo después de que Teherán prácticamente cerrara el estratégico estrecho de Ormuz.
El petróleo baja con fuerza tras señales de diálogo entre Irán y Estados Unidos, en un contexto de tensión geopolítica y mercados mixtos. (SEBASTIEN BOZON/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados UnidospetróleoIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.