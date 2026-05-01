Petróleo de Estados Unidos cae cerca de 5% tras propuesta de Irán para retomar diálogo

El petróleo baja con fuerza tras señales de diálogo entre Irán y Estados Unidos, en un contexto de tensión geopolítica y mercados mixtos.

El precio del petróleo registró una caída marcada este viernes luego de que medios iraníes informaron sobre una nueva propuesta de Teherán para reanudar conversaciones con Estados Unidos. La iniciativa se canalizó mediante Pakistán como mediador.

El barril de West Texas Intermediate (WTI) cotizó en $99,85 tras bajar 4,97%. Durante la jornada incluso superó el 5% de pérdida. Por su parte, el crudo Brent del Mar del Norte descendió 3,10% hasta $106,98.

Los mercados operaron con cautela en una jornada de bajo volumen debido al feriado del 1 de mayo. Varias plazas en Europa y Asia permanecieron cerradas. Entre ellas destacaron Francia, Alemania, Hong Kong y China continental.

En los mercados activos, el comportamiento fue mixto. Tokio avanzó, mientras Londres retrocedió. La caída en la bolsa británica respondió al desempeño de NatWest. El banco reportó mayores ganancias trimestrales. Sin embargo, advirtió sobre un deterioro en las condiciones económicas.

La incertidumbre geopolítica mantiene la presión. Inversionistas temen un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, una ruta clave por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.

El analista Matt Britzman indicó que si el crudo se mantiene cerca de los $100 por barril durante un periodo prolongado, el impacto económico será difícil de ignorar. También señaló que, por ahora, los mercados priorizan los resultados empresariales.

En semanas recientes, el petróleo registró alzas luego de una caída a inicios de abril. En ese momento influyó el anuncio de un alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

El conflicto energético generó preocupación por la inflación global. Ante este panorama, varios bancos centrales mantuvieron sin cambios las tasas de interés. Entre ellos destacan el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón.

En Wall Street, el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron niveles récord el jueves. Este desempeño se apoyó en sólidos resultados corporativos y en la resiliencia de la economía estadounidense.