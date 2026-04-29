Precios del petróleo aumentan 5% ante riesgo de bloqueo en Ormuz

El mercado energético experimenta máxima presión tras informes de que Donald Trump prepara un bloqueo total en el estrecho de Ormuz.

Londres, Reino Unido. Los precios del petróleo subieron bruscamente este miércoles después de que The Wall Street Journal publicara que el presidente estadounidense Donald Trump ordenó prepararse para un largo bloqueo de los puertos de Irán y del estrecho de Ormuz.

Alrededor de las 1:35 p. m. (GMT), el barril de Brent del mar del Norte para entrega en junio subía un 5,16 % a $117, su nivel más alto desde que entró en vigor un frágil alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en el mismo mes progresó 4,85% hasta los $104,78.

Este martes, el barril de Brent avanzó hasta $111,26, lo que representa un incremento de $5,74 en un solo día. En el caso del WTI, el precio se ubicó en $99,93, con un aumento de $4,85.

Estos niveles no se registraban desde el anuncio de una tregua entre Washington y Teherán a inicios de abril.

Materia prima sufre impacto por la guerra

El Banco Mundial también señaló este martes que los precios de materias primas como el petróleo, fertilizantes, productos agrícolas y metales han aumentado, en promedio, un 16% en lo que va del año, y atribuyó este comportamiento, en parte, a la guerra en Oriente Medio.

“La guerra golpea la economía mundial en oleadas sucesivas”, subraya el economista jefe del BM, Indermit Gill, tras la publicación del informe de la institución sobre el mercado de materias primas.

“Primero, por el aumento de los precios de la energía, luego por el de los precios de productos alimentarios y, por último, por una mayor inflación, que hará subir los tipos de interés y encarecerá aún más el coste de la deuda”, afirma.

Según el informe del BM, los precios de la energía son susceptibles de aumentar 24% este año “a su nivel más elevado desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022”.

En cuanto al crudo, el Brent, referencia para los mercados internacionales, debería costar en promedio $86 por barril en 2026, frente a los $69 por barril de hace un año.

Esta previsión parte del supuesto de que la mayor parte de las perturbaciones vinculadas al conflicto cesarán el mes próximo “y de que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz volverá progresivamente a su nivel anterior a la guerra de aquí a finales de 2026”.

Un escenario más pesimista, en el que instalaciones de producción de petróleo y gas sufren daños más importantes, lleva el precio del Brent hasta una media de $115 por barril.