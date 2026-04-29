Economía

Precios del petróleo aumentan 5% ante riesgo de bloqueo en Ormuz

El barril de Brent alcanza los $117 este miércoles tras filtraciones sobre un bloqueo naval de Estados Unidos. El Banco Mundial advierte por una ‘oleada sucesiva’ de inflación

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Por AFP
El petróleo venezolano emergió tras un terremoto en 1875. El hallazgo impulsó la creación de la primera petrolera y cambió la economía del país.
El mercado energético experimenta máxima presión tras informes de que Donald Trump prepara un bloqueo total en el estrecho de Ormuz. (Canva /Canva)







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