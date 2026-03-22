El Mundo

Trump dice que ‘aniquilará’ plantas de energía de Irán a menos de que se abra el estrecho de Ormuz en 48 horas

En respuesta, el ejército iraní advierte que atacará la infraestructura de la región del Golfo

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se retira tras dirigirse a altos oficiales militares reunidos en la Base del Cuerpo de Marines de Quantico, en Quantico, Virginia, el 30 de septiembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una advertencia a Irán. Le dio 48 horas para abrir el paso por el estrecho de Ormuz. (JIM WATSON/AFP)







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