Economía

Precios de materias primas suben por conflicto y factores globales, señala Banco Mundial

El Banco Mundial estima un alza del 16% en materias primas y advierte que el barril de petróleo Brent podría llegar a los $115 por tensiones geopolíticas

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Por AFP
Estados Unidos alivió las sanciones a la industria petrolera de Venezuela después de que los legisladores venezolanos aprobaran reformas que allanaron el camino para el regreso de las empresas estadounidenses, un objetivo clave de la intervención del presidente Donald Trump en el país.
El Banco Mundial advierte que el precio del petróleo podría escalar a $115 por la guerra en Oriente Medio. El impacto en la energía y la deuda global (MARYORIN MENDEZ/AFP)







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