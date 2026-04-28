Precios de materias primas suben por conflicto y factores globales, señala Banco Mundial

El Banco Mundial advierte que el precio del petróleo podría escalar a $115 por la guerra en Oriente Medio. El impacto en la energía y la deuda global

Washington, Estados Unidos. Los precios de las materias primas como petróleo, fertilizantes, productos agrícolas o metales han tenido un alza de 16% en promedio este año, estimó el martes el Banco Mundial (BM) al señalar a la guerra en Oriente Medio y otros factores como responsables.

“La guerra golpea la economía mundial en oleadas sucesivas”, subraya el economista jefe del BM, Indermit Gill, tras la publicación del informe de la institución sobre el mercado de materias primas.

“Primero, por el aumento de los precios de la energía, luego por el de los precios de productos alimentarios y, por último, por una mayor inflación, que hará subir los tipos de interés y encarecerá aún más el coste de la deuda”, afirma.

Según el informe del BM, los precios de la energía son susceptibles de aumentar 24% este año “a su nivel más elevado desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022”.

En cuanto al crudo, el Brent, referencia para los mercados internacionales, debería costar en promedio $86 por barril en 2026, frente a los $69 por barril de hace un año.

Esta previsión parte del supuesto de que la mayor parte de las perturbaciones vinculadas al conflicto cesarán el mes próximo “y de que el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz volverá progresivamente a su nivel anterior a la guerra de aquí a finales de 2026”.

Un escenario más pesimista, en el que instalaciones de producción de petróleo y gas sufren daños más importantes, lleva el precio del Brent hasta una media de $115 por barril.

En cuanto a los fertilizantes, derivados del crudo, el BM prevé que su precio aumente 31% este año, un nivel no visto desde 2022, “reduciendo los ingresos de los agricultores y amenazando el rendimiento de las cosechas futuras”.

Sobre los metales, en especial el aluminio, el cobre y el estaño “también deberían tocar máximos históricos”, según el informe.

Precisa que esto “refleja la fuerte demanda de sectores como los centros de datos, los vehículos eléctricos y las energías renovables”.